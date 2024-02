Monica Bellucci è una “vedova nera” con la veletta e l’abito di pizzo trasparente Monica Bellucci è una donna misteriosa ed enigmatica nel servizio fotografico di Paolo Roversi scattato a a Parigi: l’attrice italiana è magnetica con un abito in pizzo nero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Monica Bellucci | Foto Paolo Roversi

Gli anni passano ma Monica Bellucci continua a rimanere un'icona senza tempo. L'attrice italiana ha posato per un servizio fotografico a Parigi , firmato da Paolo Roversi, in cui "la divina" veste i panni di una vedova nera. L'edizione ceca di Vogue celebra la carriera di Bellucci in una serie di scatti che ne omaggiano anche la profondità.

Monica Bellucci per Vogue | Foto Paolo Roversi

Monica Bellucci

Nello shooting per Paolo Roversi Monica Bellucci torna a indossare il suo colore più amato: il nero. L'attrice e modella italiana sfoggia un abito cucito a mano della couturier estone Kristina Viirpalu, con lo styling di Veronica Bergamini: l'estetica senza tempo del servizio fotografico si abbina alla perfezione allo sguardo severo ma sensuale di Monica Bellucci. La Divina, come l'ha omaggiata la rivista, indossa una veletta che le copre il volto e i lunghi capelli corvini, dando al look un tocco novecentesco.

Monica Bellucci in Kristina Viirpalu

Couture | Foto Paolo Roversi

Non mancano le mise che omaggiano l'eleganza e il mistero di Monica Bellucci, che, in copertina sul mensile, posa con un impermeabile firmato Maison Alaïa. L'attrice italiana riesce a far emergere tutta la sua intensità in questi scatti firmati Roversi anche grazie agli abiti magnifici che ha indossato, da Balenciaga a Fendi, passando per brand emergenti. Con il fotografo italiano Bellucci ha un rapporto personale e lavorativo, visto che proprio Roversi aveva firmato la cover di Vogue Italia del 2021 scattata insieme alla figlia Deva Cassel.

Monica Bellucci in copertina su Vogue Repubblica Ceca | Foto Paolo Roversi

L'attrice, che da anni vive a Parigi, sta vivendo un periodo particolarmente felice, con la storia d'amore con il regista Tim Burton che è diventata ufficialmente pubblica: lo scorso ottobre la coppia aveva calcato per la prima volta un red carpet insieme alla Festa del Cinema di Roma.