Miriam Leone, la svolta di stile sportiva: alle sfilate di Parigi con sneakers e body nude L’attrice Miriam Leone è volata a Parigi per la sfilata d’Alta Moda di Fendi: il look rosa Barbie gioca con l’effetto nudo del top.

A cura di Beatrice Manca

foto di Jacopo Raule via Instagram @mirimeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Settimana dell'Haute Couture di Parigi si avvia alla sua conclusione: la sfilata d'Alta Moda Primavera/Estate 2023 di Fendi ha chiuso la quarta giornate di sfilate con uno show romantico e sensuale con abiti trasparenti ed eterei. In prima fila, tra gli ospiti vip dello show dello stilista Kim Jones, c'era l'attrice Miriam Leone con un inedito look casual e sportivo: pantaloni cargo, sneakers e dolcevita.

Miriam Leone con i pantaloni cargo alle sfilate di Parigi

Dopo aver passato le feste di Capodanno in Africa, godendosi il sole in bikini, l'attrice Miriam Leone ha ripreso gli impegni di lavoro. È volata a Parigi per le sfilate d'Alta Moda e ha sfoggiato un look casual firmato Fendi: ha messo da parte abiti e tacchi alti per indossare un paio di pantaloni cargo rosa shocking con i tasconi laterali e un morbido cappotto oversize coordinato, l'ideale per difendersi dal freddo di gennaio. Anche la borsa era coordinata: una maxi clutch rigida color rosa Barbie.

Miriam Leone in Fendi (foto di Jacopo Raule via Instagram @mirimeo)

Miriam Leone con la maglia effetto nude

Ma il vero tocco di stile del look era la scelta del top: una maglia aderente a collo alto, indossata senza reggiseno, color carne. Con il cappotto morbidamente sceso sulle spalle l'effetto finale era proprio di un nude look! I toni neutri, tra l'altro, sono perfetti per bilanciare la nuance pop del cappotto rosa.

Per completare il look Miriam Leone ha sfoggiato un paio di scarpe bianche da ginnastica e ha lasciato i capelli sciolti, in un caschetto mosso molto naturale. Il tocco finale? Il rossetto color vinaccia. Anche in versione sporty, Miriam Leone è sempre un'icona di stile!