Michelle Hunziker torna in tv: debutta a Io Canto Generation in rosso col top incrociato sul seno Michelle Hunziker è tornata in tv, a partire da ieri è tra i giudici del nuovo format di Canale 5 intitolato Io Canto Generation. Per il debutto del programma ha scelto un look total red con top incrociato sul seno: ecco tutti i dettagli.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Io Canto Generation, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotty. Si tratta di un talent musicale dedicato ai ragazzini tra i 10 e i 15 anni, che si sfidano a colpi di acuti per aggiudicarsi un corso alla New York Film Academy (sede di Faenza), un viaggio a Broadway e la possibilità di incidere una cover in collaborazione con R101. A fare compagnia all'amato conduttore sul palco ci sono diversi volti noti, dai "capo squadre" Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta ai giudici Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Per quest'ultima, in particolare, la trasmissione ha rappresentato il ritorno in tv dopo mesi di pausa. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

La passione di Michelle Hunziker per il rosso

Sarà perché sente già l'atmosfera natalizia nell'aria o perché semplicemente ama l'effetto monocromatico, ma la cosa certa è che Michelle Hunziker in questo periodo dell'anno sembra non poter proprio fare a meno dei look total red. Qualche settimana fa aveva dato ufficialmente il via alle feste (e allo sparkling) con un lungo abito rosso burgundy ricoperto interamente di paillettes scintillanti, mentre per un'ospitata in un programma tedesco aveva preferito il rosso fuoco con un modello "a sacchetto" con l'anello intorno al collo. Per il debutto di Io Canto Generation non ha resistito al richiamo del total red e ha letteralmente infiammato il palcoscenico di Canale 5.

Michelle Hunziker in total red

Il look monocromatico di Michelle Hunziker

Per la prima puntata di Io Canto Generation Michelle Hunziker è rimasta fedele alla sua passione per i look che mixano eleganza e glamour in modo impeccabile. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo in gabardine color papavero con cintura e polsini dorati a un body aderentissimo in cashmere con lo scollo all'americana incrociato sul seno, così da dare vita a un oblò "rivelatore". (Il total outfit fa parte della collezione Primavera/Estate 2023 di Michael Kors). Non sono mancati i tacchi a spillo in tinta, per la precisione un paio di sandali di Le Silla. Per completare il tutto la conduttrice ha poi aggiunto un bracciale rigido "alla schiava" in total silver, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una piega liscia. In quanti non vedevano l'ora di ammirarla ancora una volta in televisione?

Il look Michael Kors di Michelle