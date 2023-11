Michelle Hunziker è regina di stile: abito rosso con anello al collo per l’evento in Germania Michelle Hunziker è volata in Germania per partecipare a uno degli show più amati del paese. Quale migliore occasione di questa per anticipare il Natale in rosso fuoco?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker potrà pure essersi presa una momentanea pausa dal mondo dello spettacolo italiano per darsi alla nuova vita da nonna ma non per questo ha rinunciato agli eventi professionali, anzi, è più attiva che mai tra l'attività da imprenditrice con Goovi, la realizzazione di esclusivi spot pubblicitari e nuovi progetti in programma. Di recente, ad esempio, è volata in Germania per un'ospitata speciale: ha partecipato al Giovanni Zarrella Show, una delle trasmissioni televisive italo-tedesche più amate del paese. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Michelle Hunziker anticipa il Natale in rosso

Il Natale si avvicina e Michelle Hunziker sembra averlo capito bene. Sarà perché è la prima volta che lo vive nelle vesti di nonna con il piccolo Cesare o perché semplicemente vuole godersi al massimo il periodo magico delle feste, ma la cosa certa è che ha già "modificato" il suo armadio per renderlo a tema. Da qualche giorno a questa parte, infatti, il colore che sembra preferire per gli outfit di fine autunno è il rosso, da sempre considerato il simbolo del Natale. Qualche giorno fa aveva brillato con un lungo abito sparkling tempestato di paillettes burgundy, mentre per l'evento televisivo tedesco ha optato per un total red ancora più vitaminico in pieno stile natalizio.

Il look rosso di Michelle Hunziker

Il look di Michelle Hunziker per lo show tedesco

Nel programma di Giovanni Zarrella Michelle Hunziker ha cantato e ballato sulle note di famose canzoni italiane e per l'occasione non ha rinunciato allo stile, documentando ogni dettaglio del suo look sui social.

Michelle nel programma tv tedesco

Ha indossato un maxi dress rosso fuoco, un modello "a sacchetto" dalla silhouette morbida lungo fino ai piedi e con la scollatura all'americana, la sua particolarità? Un anello dorato e rigido intorno al collo che ha aggiunto un piccolo dettaglio gioiello all'outfit. Capelli tirati in uno chignon basso, manicure nude con uno smalto bianco latte e make-up dai toni naturali: Michelle continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile anche in versione "tedesca".