Michelle Hunziker in versione “gira la moda”: dal completo in maglia ai bermuda di jeans Michelle Hunziker è appena diventata nonna ma non per questo ha perso la grinta che da sempre la contraddistingue. Di recente si è trasformata in modella, improvvisando una sfilata in stile “gira la moda”.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è appena diventata nonna ma sembra non averne risentito affatto, anzi, continua ad avere la stessa grinta e la stessa energia che da sempre la contraddistinguono. Sebbene sia impegnata spesso con il piccolo Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti, ogni sera appare impeccabile e meravigliosa sul palco di Striscia la Notizia, dove insieme a Gerry Scotti si diverte a giocare con la sua "nonnitudine". Dopo aver incantato il pubblico tra completi gessati e jumpsuit a effetto panciotto, nelle ultime ore ha giocato a "gira la moda" tra le mura di casa, improvvisando delle sfilate in salotto: ecco tutti i look che ha sfoggiato e che si riveleranno perfetti aggiungere un tocco glamour alla primavera.

Michelle Hunziker diventa modella

Al motto di "Gira la moda" Michelle Hunziker si è trasformata in una vera e propria modella. Lo ha fatto per il brand Yes Zee, che di recente l'ha scelta come testimonial per la collezione Primavera/Estate 2023. La conduttrice ha indossato alcuni degli outfit più trendy del momento e ha sfilato in salotto, aggiungendo anche qualche passetto di danza alla classica "passeggiata" sul catwalk. Grinta da vendere, silhouette impeccabile e sorriso travolgente: Michelle riesce a essere perfetta anche in questa nuova veste, tanto che i suoi followers non hanno esitato a complimentarsi con lei, sottolinenando il fatto che ancora non ci credono che sia diventata nonna.

Michelle Hunziker in total pink

I look primaverili di Michelle Hunziker

La sfilata "casalinga" è partita con un completo in maglia color ruggine con crop top e pencil skirt coordinate. Successivamente Michelle è passata a dei jeans col risvoltino di diversi colori, abbinati prima a una t-shirt con i volant sulle maniche, poi a una camicia annodata in vita.

Michelle Hunziker col tubino fragola

Completo classico in total pink con giacca smanicata, bermuda di jeans, vestaglia over e tubino color fragola: la conduttrice ha abbinato gli outfit a diversi accessori must della primavera, dalle maxi zeppe ai mocassini, fino ad arrivare agli occhiali da sole con la montatura bianca. Naturalmente non sono mancati i classici décolleté col tacco a spillo, considerati il tratto distintivo del suo stile. In quante prenderanno ispirazione da questa sfilata per i loro outfit primaverili?