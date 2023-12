Michelle Hunziker cambia look, ora ha il caschetto asimmetrico: “Sono tornata io” Michelle Hunziker ha ricevuto la visita a casa della parrucchiera Alessia Solidani per un intervento “d’emergenza”: ecco il nuovo look della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo una lunga pausa dal mondo dello spettacolo, Michelle Huzniker è finalmente tornata in tv: da qualche settimana è tra le protagoniste di Io Canto Generation, il nuovo programma di Canale 5 presentato da Gerry Scotti in cui ricopre i panni di giudice. Sebbene sul palco sia sempre apparsa meravigliosa e impeccabile, nascondeva un piccolo "segreto": la chioma cominciava a essere lunga e poco curata, visto che non rinnovava l'hair look da un po'. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate. Complice la visita a sorpresa della sua parrucchiera di fiducia, ci ha dato un taglio, rivelando entusiasta la nuova acconciatura sui social: ecco il risultato.

Michelle Hunziker riceve la visita di Alessia Solidani

Ieri pomeriggio Michelle Hunziker ha accolto tra le mura domestiche Alessia Solidani, la parrucchiera che "condivide" con Ilary Blasi e che ormai da anni cura i suoi hair look, primo tra tutti il caschetto corto che ha segnato la sua svolta di stile qualche anno fa. La conduttrice ha scherzato con lei in video poco dopo aver rinnovato l'acconciatura al motto di "Sono tornata io", rivelando ai fan che negli ultimi mesi si era sentita "abbandonata" perché non la vedeva da mesi. "Sei arrivata a Milano e qui ha cominciato a nevicare", sono state queste le parole ironiche che Michelle ha rivolto ad Alessia, dando prova di condividere con lei un rapporto complice e profondo.

Michelle Hunziker con Alessia Solidani

Il nuovo taglio di Michelle Hunziker

Come sono i capelli di Michelle Hunziker oggi? La conduttrice ha deciso di dire definitivamente addio alla chioma lunga che ha contraddistinto gran parte della sua carriera, ora è fedelissima al caschetto, acconciatura che riesce a rinnovare con estrema frequenza tra piccole novità e pieghe sbarazzine. Alla vigilia dell'inverno l'amica Alessia Solidani ha deciso di "darci un taglio" ma asimmetrico: Michelle oggi sfoggia un bob leggermente più corto sulla nuca e con dei ciuffi più lunghi che contornano il viso, portandolo liscio e con la fila centrale. "Quando i capelli sono così belli c'è una Solidani a casa", la conduttrice ha usato queste parole per definirsi soddisfatta del risultato finale.

Leggi anche Michelle Hunziker col caschetto ondulato: il drastico cambio look di fine estate

Il bob asimmetrico di Michelle Hunziker