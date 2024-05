video suggerito

Met Gala, Tyla non riesce a camminare con l'abito-scultura di sabbia: come hanno fatto a svestirla Il vestito di Tyla al Met Gala non era facile da indossare: ecco come ha risolto il problema con l'aiuto di Olivier Rousteing, per potersi muovere comodamente.

A cura di Giusy Dente

Uno dei look più originali visti sul red carpet del Met Gala 2024, è stato quello di Tyla. Per il suo debutto alla kermesse, la cantautrice 21enne non ha puntato, come la maggior parte degli invitati, per look floreali: ha preferito osare di più. Il tema della serata era infatti Garden of Time e lei lo ha rispettato a modo suo, con un look unico che ha immediatamente catalizzato l'attenzione di tutti.

Il significato del look di Tyla

Tyla per il suo primo Met Gala si è affidata allo stilista Olivier Rousteing e ha sfilato sul fatidico tappeto rosso con una creazione personalizzata firmata Balmain, realizzata appositamente per lei. Non era affatto un vestito come gli altri: non era fatto di seta né di organza, non c'è tulle e non c'erano ricami, tantomeno cristalli o perle. La 21enne ha indossato un vestito strapless con lungo strascico posteriore, ma diverso da tutti gli altri. Era infatti un abito-scultura fatto di sabbia, di vera sabbia in tre colori mescolata a micro cristalli, per dare un tocco leggermente scintillante.

Il Direttore creativo della Maison a Vogue ha spiegato di essersi soffermato sul concetto dell'effimero: "L'ispirazione dietro questa creazione è nata dal desiderio di ridefinire i confini e trasformare un materiale transitorio in un capolavoro eterno. L'idea di scolpire un abito da qualcosa di effimero come la sabbia ha acceso la mia immaginazione e non potrei essere più felice del risultato finale". Non a caso, per completare l'outfit ha aggiunto una pochette a forma di clessidra, simbolo inconfondibile dello scorrere del tempo.

Cosa è successo nel dietro le quinte del Met Gala

Tutti vediamo quello che succede sul red carpet del Met Gala: ma dopo? Olivier Roustieng sui social ha condiviso un momento di backstage, un momento successivo alla sfilata sul tappeto rosso. Sembra che Tyla abbia avuto qualche difficoltà col vestito. Che non fosse particolarmente comodo era apparso chiaro già quando, per salire le scale, in quattro l'avevano dovuta sollevare di peso, perché non riusciva ad avanzare da sola!

Ecco perché è dovuto intervenire il designer in prima persona munito di forbici: le ha trasformato il look, modificando il vestito con strascico in un mini dress. Ha tagliato la coda del vestito una volta superati i gradini, così che la 21enne potesse fare il suo ingresso nel museo e potesse muoversi liberamente godendosi la serata.