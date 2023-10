Meghan Markle si scatta un selfie con le fan: è chic con la camicia a righe Meghan Markle ha concesso un selfie ad alcune fan durante una tranquilla serata a Los Angeles: ecco il suo nuovo look casual e chic.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle è tornata in America da diversi anni: con il principe Harry e i figli Archie e Lilibet vive stabilmente in California, per la precisione in una enorme villa a Santa Monica, felice di aver preso le distanze sia dai riflettori che dalla Royal Family. Lontana dagli obblighi di corte e dalle rigide regole dell'etichetta, ha ritrovato la sua libertà e la sua indipendenza e non sorprende che appaia spesso in pubblico con degli outfit super glamour ma "non in linea" col dress code reale. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto qualcosa che i Windsor le hanno sempre vietato quando era una principessa: ecco come si è mostrata sui social media.

Meghan Markle libera dalle regole reali

Scattarsi i selfie con i sudditi è una cosa assolutamente vietata ai membri della Royal Family, basti pensare al fatto che Kate Middleton è finita sulle prime pagine dei giornali qualche giorno fa proprio dopo aver concesso una foto a una bambina dell'associazione benefica che aveva visitato. In quell'occasione si è parlato di "ribellione all'etichetta reale", anche se in verità voleva essere solo un gesto amorevole. Meghan Markle non potrebbe essere più lieta del fatto che non deve più rispettare queste regole e lo ha dimostrato nelle ultime ore concedendo ad alcune fan un adorabile selfie postato poi sui social al termine della serata "tutta al femminile".

Meghan Markle nel selfie con le fan

Il look casual di Meghan Markle

Ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere il look casual e chic dell'ex Duchessa. Per la serata a Los Angeles ha indossato un'adorabile camicia di lino a righe bianche e beige, per la precisione un modello oversize firmato Polo Ralph Lauren che ha portato sbottonata fino al petto. Sebbene fosse sera, Meghan aveva anche un paio di occhiali da sole scuri, gli Aviator di Linda Farrow, anche se li ha portati agganciati alla camicia. Ha poi tenuto i capelli legati nel suo tanto amato chignon spettinato, lasciando cadere due ciuffi sui lati del viso. Insomma, l'ex principessa riesce a essere elegantissima anche in versione casual: in quante prenderanno ispirazione dal suo outfit?