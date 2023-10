Meghan Markle: la regina le aveva chiesto di continuare a recitare, non ha smesso per colpa sua Delle fonti vicine alla famiglia reale hanno reso noto che alla duchessa di Sussex non fosse stato imposto di rinunciare alla sua carriera per sposare il principe Harry. Pare invece che la sovrana le avesse detto di non farlo.

Sembra che la regina Elisabetta non abbia mai chiesto a Meghan Markle di smettere di recitare. A rivelarlo l'ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrel che, a distanza di oltre 25 anni dalla morte della principessa, continua a parlare di lei e dei membri della famiglia reale più vicini. Questa è stata la volta del secondogenito Harry, o meglio, della moglie. Secondo l'indiscrezione la duchessa di Sussex non sarebbe stata costretta ad allontanarsi dalla recitazione per coronare la sua favola e sposare un principe, anzi, pare che la regina le avesse esplicitamente detto che non fosse tenuta a farlo. "La regina fu molto gentile con Meghan", ha raccontato Burrel al Mirror Us, "Le ha detto: Puoi continuare a recitare se vuoi e proseguire la tua carriera".

La scelta di Meghan

Sembra impossibile che la sovrana sia stata così accondiscendente nei confronti dell'ex attrice, data la rigidità del protocollo della corona britannica. Tuttavia si sa, stravedeva per il nipote dai capelli rossi (che forse le ricordava il suo Filippo da giovane) e magari per lui avrebbe potuto anche fare un'eccezione. Sempre secondo Paul Burrel sarebbe stata proprio Meghan Markle a scegliere di porre fine alla sua carriera, preferendo dedicarsi al suo ruolo all'interno della Royal Family e impegnarsi nei patrocini che le furono assegnati dalla regina dopo il matrimonio: quello del The National Theatre, della The Association of Commonwealth Universities e di due associazioni dedicate agli animali, Smart Works e Mayhew. Fu la stessa Markle ad affermare, nel corso dell'intervista nel giorno del fidanzamento, che per lei non si trattasse di una rinuncia, ma di "un cambiamento".

La nuova vita di Meghan Markle, però, non è durata molto e pochi anni dopo si è allontanata dalla famiglia reale assieme al marito. Chissà se una scelta diversa avrebbe potuto mutare il corso della storia, risparmiando gossip, interviste shock e documentari basati sulla famiglia reale. Quel che è certo è che ora la duchessa è tornata a sentirsi a suo agio in California e sembra che progetti davvero un suo ritorno nell'industria cinematografica. Pare invece che il principe Harry non si sia ancora adattato negli Stati Uniti, e sentirebbe la mancanza di casa, la moglie però non ha intenzione di fare ritorno Gran Bretagna, nemmeno per un breve periodo.

