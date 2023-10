Meghan Markle e il ritorno a Hollywood, la duchessa assume un team per organizzarlo Dopo essersi allontanata dalla carriera cinematografica per sposare il principe Harry, l’ex attrice avrebbe deciso di tornare alla sua passione. Una fonte rivela alla stampa internazionale che avrebbe già assunto una squadra per studiare al meglio il suo come back.

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle

Una cosa è certa: la duchessa vuole tornare a recitare. Secondo quanto riportato Us Weekly, Meghan Markle sta programmando il suo ritorno a Hollywood, a rivelarlo al tabloid statunitense un insider, che avrebbe fatto sapere alla stampa che la moglie del principe Harry avrebbe già assunto un nuovo tema di comunicazione, impegnato a pianificare in maniera puntuale e dettagliata il suo ritorno nel mondo dello spettacolo. La fonte ha aggiunto che la squadra della duchessa si concentrerà sulle iniziative imprenditoriali come la produzione cinematografica e televisiva. Dopo l'apertura di un nuovo profilo Instagram ufficiale, la duchessa sembra quindi pronta per spiccare il volo.

La carriera interrotta da attrice di Meghan Markle

Meghan Markle è stata costretta ad abbandonare la recitazione nel 2018, quando è convolata a nozze con il principe Harry. Entrando a far parte della royal family più famosa al mondo l'attrice ha dovuto concludere la sua carriera, che aveva raggiunto il suo apice grazie alla serie tv Suits. Ma Markle non aveva mai del tutto accettato questa scelta obbligata e tornare a quella che era la sua più grande passione è sempre stato uno dei suoi desideri più profondi. Negli anni si è dedicata ad altro, scrivendo anche un libro per bambini, ma recitare è rimasta la sua vocazione.

Harry e Meghan

Dopo la famosa "Megxit" del 2019, che ha portato la coppia a rinunciare al ruolo di membri senior della famiglia reale, Harry e Meghan hanno potuto iniziare una nuova vita negli Stati Uniti, lontani dalle costrizioni dell'etichetta. I progetti che si sono sussegueiti, però, avevano sempre nel mirino la royal family britannica, dall'intervista con Oprah Winfrey all'autobiografia Spare, scritta dal secondogenito di Carla e Diana, continuavano a susseguirsi attacchi alla corona. Dopo aver prodotto una docuserie basata sulla loro storia di riscatto da Buckingham Palace, con il ritorno alla recitazione forse Meghan Markle riuscirà a ricostruirsi una carriera che non abbia ancora a oggetto la sua famiglia acquisita.