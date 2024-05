Il treno di lusso che fa il tour del Vietnam: quanto costa l’esperienza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il travel trend più gettonato dell'estate 2024? Quello delle vacanze "lente" che permettono di riconnettersi con la natura e col territorio. Dite addio, dunque, ai voli internazionali che in poche ore collegano angoli opposti del globo, è arrivato il momento di lasciare spazio a delle esperienze più slow. Un esempio? Il viaggio in treno, meglio se di lusso. Se da un lato tutti conoscono l'Orient Express che collega il nord della Francia con Atene ed Istanbul passando per Monaco, Vienna, Milano, Venezia, Trieste e Budapest, dall'altro si sa ancora poco della nuova tratta proposta nella parte meridionale del Vietnam: ecco quali sono le destinazioni turistiche toccate dal luxury train.

Il treno di lusso che fa il tour del Vietnam

Anantara, azienda leader nel mondo dei resort di lusso, ha proposto una nuova ed esclusiva idea di viaggio per l'estate 2024. Assecondando il trend sempre più diffuso delle vacanze lente, ha lanciato un'esperienza che si rivelerà perfetta per gli amanti del genere: un treno di lusso che in sole 5 ore collega diverse famose destinazioni del sud del Vietnam, ovvero Na Trang e Quy Nhon.

Vietage by Anantara

Non è la prima volta che offre qualcosa di simile ai suoi clienti, già nel 2020 aveva fatto partire il “Vietage by Anantara”, un treno dotato di ogni comfort da Da Nang a Quy Nhon, ma ora la tratta è stata aggiornata e mira a mostrare ai viaggiatori i meravigliosi panorami del paese, dalle meravigliose spiagge sul mare orientale alle zone montuose, fino ad arrivare alle risaie e agli stagni con i fiori di loto.

Vietage by Anantara

Quanto costa il treno Vietage

Il treno Vietage viaggia ad una velocità media di 51,9 km, così da dare ai passeggeri la possibilità di ammirare davvero tutto ciò che passa fuori al loro finestrino, ma durante il viaggio coccola i clienti con ogni tipo di comfort. In tutto ci sono 6 cabine private, gli interni sono moderni ed eleganti con sedili ampi e comodi e maxi vetrate accanto alle poltrone. Il bar-ristorante è dove gli ospiti possono incontrarsi, magari mentre sorseggiano una birra artigianale, un vino locale, un tè vietnamita o mentre mangiano caviale, formaggi, salumi. A bordo vengono distribuiti snack e bevande gratuitamente oppure un trattamento di 15 minuti per spalle e testa. Quanto costa un viaggio simile? Sul sito ufficiale dell'azienda il prezzo è di 420 dollari a testa (ovvero poco meno di 400 euro). In quanti non vedono l'ora di provare?

Vietage by Anantara