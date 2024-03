Meghan Markle, la primavera comincia con la cappa floreale da quasi 5mila euro Poco prima che venisse diffuso il videomessaggio di Kate Middleton, Harry e Meghan erano apparsi insieme a una mostra d’arte a Los Angeles. La Duchessa aveva anticipato la primavera con un look floreale e griffato: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha rotto il silenzio sulla sua salute: ha annunciato di avere il cancro, lo ha fatto con un videomessaggio diffuso ufficialmente dalla BBC dopo che per settimane si era parlato molto di lei tra foto ritoccate e pettegolezzi. Il principe Harry e Meghan Markle, che non erano stati informati prima sulla questione, non hanno esitato a inviarle pubblicamente un augurio di pronta guarigione, aggiungendo al messaggio queste parole: "Speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace". Poche ore prima dell'annuncio i due avevano partecipato a un evento a San Francisco, apparendo fianco a fianco al SoFi Stadium per celebrare la storia dell'arte afroamericana.

Harry e Meghan insieme alla mostra d'arte

Poche ore prima dell'annuncio di Kate Middleton il principe Harry e Meghan Markle erano apparsi rilassati e sorridenti alla mostra The Kinsey African American Art & History Collection, evento che si è tenuto al Sofi Stadium, California, che celebra le conquiste degli afroamericani da quando sono stati creati gli Stati Uniti a oggi. I Duchi del Sussex hanno parlato in pubblico, sostenendo il progetto artistico con la loro fondazione Archewell. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Meghan che, dopo aver lanciato il suo nuovo marchio di lifestyle American Riviera Orchard, ha dato una piccola anticipazione della primavera con un look glamour e sofisticato.

Meghan Markle alla mostra a Los Angeles

Il look primaverile di Meghan Markle

Meghan Markle ha dato il via alla primavera con un look "a tema" che di sicuro ispirerà le fashion addicted più incallite. Per partecipare all'evento artistico a Los Angeles ha infatti indossato una cappa floreale di Carolina Herrera, un modello total black con le maniche corte e lunga fin sotto al fondoschiena decorata all-over con dei ricami bianchi. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 4.850 euro. Niente tacchi alti, per completare il tutto ha preferito delle ballerine in tinta raso terra (e le ha abbinate a dei pantaloni palazzo che cadevano morbidi lungo la silhouette). Harry, invece, è rimasto fedele al completo classico, anche se ha portato la camicia senza cravatta.

La cappa di Carolina Herrera