Meghan Markle continua a essere icona di stile: è suo l’abito più rappresentativo del 2021 Ricordate il look sfoggiato da Meghan Markle durante l’intervista con Oprah Winfrey? Di recente ho ottenuto il titolo di abito più rappresentativo del 2021: ecco per quale motivo è passato alla storia.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family da oltre due anni, insieme al marito Harry si è trasferita in America e ha dato il via a una "nuova vita" lontana dai riflettori. Nonostante abbia ridotto le uscite ufficiali al minimo, continua a essere molto influente, soprattutto quando si parla di stile. Sono milioni le persone che vogliono conoscere ogni dettaglio dei suoi look, anche quando appare semplicemente in videocall. In quanti ricordano, ad esempio, il meraviglioso abito nero con i ricami bianchi sul petto sfoggiato per l'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey? A circa un anno di distanza dall'evento, si torna a parlare di quella scelta fashion: ecco qual è il motivo.

Il vestito dell'anno di Meghan Markle

Il 28 febbraio 2021 veniva diffusa l'anteprima della scioccante intervista "anti-Royals" che Meghan Markle aveva rilasciato a Oprah Winfrey e da allora ne sono stati analizzati tutti i dettagli, dai dettagli sul look della Duchessa ai significati nascosti dietro i gesti della coppia. La cosa che nessuno avrebbe mai immaginato è che dopo un anno lo splendido abito black&white firmato Giorgio Armani sarebbe finito ancora una volta sotto i riflettori. Il motivo? Ha ottenuto un riconoscimento di fama internazionale: secondo Ibrahim Kamara e Gareth Wrighton della rivista Dazed, due esperti di moda del Fashion Museum di Bath, è il Dress of the Year 2021.

Perché il look di Meghan Markle è passato alla storia

"L’abito di Meghan firmato Armani, indossato per mostrare una gravidanza divina, ha incorniciato la duchessa di nero contro il generoso paesaggio del giardino hollywoodiano. Questo look ora, attraverso la pura associazione con un momento televisivo virale, è saldamente radicato nel nostro immaginario", hanno spiegato Kamara e Wrighton. Quel look ha segnato uno dei momenti topici della cultura pop contemporanea e rimarrà per sempre impresso nella memoria dei britannici. Quali sono i capi che si sono aggiudicati il riconoscimento negli anni precedenti? La mantella di cashmere di Riccardo Tisci per Burberry indossata da Naomi Campbell per volare su un'aereo in piena pandemia, l'abito di tulle rosa di Giambattista Valli per H&M sfoggiato a Cannes da Kendall Jenner e la t-shirt We Should All Be Feminists di Dior firmata da Maria Grazia Chiuri. Ora i capi sono tutti esposti al Fashion Museum di Bath nella mostra A History of Fashion in 100 Objects.