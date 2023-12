Meg Ryan prima e dopo, risponde a chi la definisce irriconoscibile per la chirurgia: “Non gli do attenzione” Meg Ryan non ha confermato il ricorso alla chirurgia che molti le attribuiscono. Si è detta serena: “Siamo ossessionati dalla giovinezza. L’invecchiamento non è così terrificante”.

Meg Ryan nel 2001 e nel 2021

La tripletta di Meg Ryan è entrata nella storia del cinema. Harry ti presento Sally nel 1989, Insonnia d'amore nel 1993 e C'è posta per te nel 1998: tre delle commedie romantiche con i maggiori incassi di tutti i tempi l'hanno vista protagonista. A distanza di decenni, resta un'icona senza tempo dei film romantici, quelli che puntualmente ci si ritrova a guardare sognanti (magari nel periodo natalizio). Non stancano mai! Lei è consapevole di questa "ossessione" che molti nutrono nei suoi confronti: è diventata anche la fonte di ispirazione di un trend virale su TikTok. Ma la sua carriera è andata oltre ed è molto più prolifica della storica tripletta. Lo ha sottolineato nella recente intervista a Glamour, in cui si è soffermata sui suoi ruoli più recenti, ma ha parlato anche della famiglia e del suop rapporto col passare del tempo.

Meg Ryan critica Hollywood

Sharon Stone ha spesso criticato il sistema hollywoodiano, reo di discriminare le donne over 50. Lei stessa ha ammesso di aver sperimentato sulla propria pelle questo fenomeno: si è trovata in difficoltà nel farsi notare, nel farsi valere, unicamente per una questione anagrafica. Una questione che non riguarda, però, gli attori maschi. Lei, invece, ha denunciato un sistema in cui il passare del tempo sul corpo delle donne non è concesso: è richiesta un'eterna giovinezza a cui lei si è ribellata. Infatti ha rinunciato alla chirurgia in seguito ad alcuni problemi di salute e per questo si è trovata in difficoltà: le dicevano che era troppo vecchia per lavorare, che dimostrava i suoi anni. Meg Ryan ha affrontato le stesse difficoltà.

Meg Ryan nel 2021

La 62enne nell'intervista a Glamour ha confermato che Hollywood non presenta quasi mai donne over 50 anni sul grande schermo in ruoli principali, ma solo secondari:

La nostra cultura è così ossessionata dalla giovinezza. Da vecchia ormai, amo la mia età. Adoro dove mi trovo. L’invecchiamento non è così terrificante. Riguarda tutti. Vorrei che qualcuno mi avesse detto prima: rilassati, è così. Con l'età, arrivi a un punto in cui dici quello che vuoi dire senza pensare a come andrà a finire. Dici semplicemente quello che vuoi.

Meg Ryan nel 2015

Meg Ryan risponde agli haters

Spesso i tabloid e i magazine si sono soffermati sulla trasformazione estetica di Meg Ryan, insinuando un ricorso alla chirurgia che lei non ha mai confermato. Eppure le critiche non sono mancate, a proposito del suo aspetto troppo giovanile, per così dire. È stata definita "irriconoscibile", un'espressione a cui lei non ha mai dato troppo peso. Nell'intervista, infatti, ha ammesso di curarsi poco del gossip:

Non posso prestargli attenzione. Non posso proprio. Non ne vale la pena. Ovviamente ciò ferirebbe i sentimenti di qualcuno, ma ci sono molte altre cose interessanti a cui pensare. La meschinità e l’odio sono semplicemente stupidi.

Meg Ryan nel 2018

Meg Ryan è rifatta?

Il famoso chirurgo plastico facciale Dr. Sam Rizk non ha dubbi. Al new York Post ha commentato la trasformazione dell'attrice dicendosi certo che abbia fattop ricorso alla chirurgia:

È un disastro. Penso che abbia subito un brutto lifting nella direzione sbagliata, lateralmente invece che verticale. Il segno rivelatore è la sua bocca. Quando era più giovane era più piccola. Guarda la sua bocca in Top Gun. Ora è due volte più grande. L'unico modo in cui una bocca può diventare più grande quando si invecchia è se viene tirata lateralmente. Ha del riempitivo sulle labbra. E sono più piene di lato. Ha le guance paffute che non c'erano mai state prima. Le guance non diventano mai più grandi quando si invecchia.