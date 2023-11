Meg Ryan Fall, su TikTok è virale il trend ispirato al guardaroba autunnale delle commedie romantiche Su TikTok spopola il “meg ryan fall”, un trend che si ispira ai look autunnali della famosa attrice nelle sue più iconiche commedie romantiche.

Questa estate ha visto le Tomato girl assolute protagoniste su TikTok. Per settimane il trend più virale è stato quello dedicato a questa particolare estetica "mediterranea" ispirata alle vacanze italiane anni ’50: era un tripudio di rosso, pois, stampe fruttate, fiori, foulard, accessori di paglia, maniche a sbuffo. Ma si sa, i trend corrono veloci e non si fa in tempo a intercettarne uno, che se ne fa subito avanti un altro! Ora, per esempio, messe da parte le atmosfere estive, è quasi già tempo di proiettarsi al Natale! E Natale, si sa, significa anche commedie romantiche e film natalizi. Ecco perché su TikTok è diventato virale il trend che affonda le sue radici proprio in quel particolare segmento cinematografico, con un occhio di riguardo a una sua icona in particolare.

Perché le ragazze si vestono come Meg Ryan

L'icona di stile del momento è Meg Ryan, assoluta protagonista sui social. In realtà, ad essere protagonista più che l'attrice sono le tante donne che ha interpretato sul grande schermo. Le ragazze si stanno ispirando a famosi film di successo in cui ha recitato, dei cult intramontabili, che puntualmente ci si trova a (ri)guardare nel periodo autunnale-invernale, soprattutto col Natale alle porte.

Su TikTok è virale il trend "meg ryan fall". I capi must di questa estetica sono i maglioni di lana, i pantaloni larghi, i maxi occhiali da vista, i mocassini, i jeans larghi, i blazer oversize, le bombette. È un omaggio alla star del cinema degli anni Novanta, famosa soprattutto per aver recitato in popolari e amatissime commedie romantiche come Harry ti presento Sally, C'è posta per te, Insonnia d'amore. Tutti questi film sono stati clamorosi successi al boxoffice e sono valsi all'attrice il soprannome di "fidanzata d'America". In quelle storie il guardaroba era pressappoco lo stesso, un abbigliamento autunnale estremamente comfy e romantico, che Meg Ryan ha sfoggiato sempre con stile.

Il ritorno di Meg Ryan

Il trend è esploso in questo momento perché Meg Ryan è tornata con una nuova commedia romantica, dopo una lunga pausa professionale. Sono passati ben 14 anni dalla sua ultima incursione in questo genere. What Happens Later è co-scritto, diretto e interpretato dall'attrice stessa. Il film racconta l'incontro tra due ex amanti che non si vedono da ben 30 anni, che restano intrappolati in un aeroporto a causa di una tempesta di neve, che li costringerà a fare i conti con antichi rancori e tensioni mai sopite.

La 61enne intervistata da People ha commentato positivamente il trend che la riguarda e che trae ispirazione dai suoi iconici personaggi: "È la cosa più carina di sempre. È così dolce!". Però il "meg ryan fall" non è solo un omaggio all'attrice. Ed è molto più di una tendenza virale, di un modo divertente per condividere la passione per la moda: è un modo per celebrare le atmosfere autunnali e ancora di più un genere immortale capace sempre di scaldare il cuore.