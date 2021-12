Mauro Icardi con i capelli biondo platino: il drastico cambio look per Capodanno Mauro Icardi ha cambiato look in modo drastico a poche ore dal Capodanno. Il marito di Wanda Nara ha detto addio ai capelli castani e ha puntato tutto su una tintura biondo platino: ecco le foto dell’incredibile trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi rivoluzioni per Mauro Icardi: dopo essere stato al centro del gossip per il presunto tradimento alla moglie Wanda Nara, è riuscito a farsi perdonare. Ora in famiglia è tornato il sereno e la coppia si gode il periodo natalizio in compagnia dei figli tra le mura della casa parigina. Certo, considerando che hanno una maxi villa con piscina privata, è come se si trovassero in un resort di lusso, ma è chiaro che, a differenza di molte star del loro calibro, hanno preferito evitare viaggi all'estero o in location da sogno. Sarà perché voleva portare un tocco di novità alla normale quotidianità domestica o perché semplicemente aveva il desiderio di rinnovarsi dopo il periodo difficile, ma la cosa certa è che a poche ore dal Capodanno l'attaccante del Paris Saint-Germain ha cambiato look in modo drastico.

Il nuovo colore di capelli di Mauro Icardi

Come cominciare il nuovo anno con il piede giusto? Con un cambio look estremo come ha fatto Mauro Icardi. Il calciatore si è rivolto all'hairstylist argentino Leo Vallejo (che cura anche le acconciature della moglie Wanda Nara) e gli ha chiesto qualcosa di davvero estremo. Ha detto addio alla chioma scura e naturale e ha puntato tutto su una tintura biondo platino. Naturalmente ha documentato tutto sui social, dove ha postato diverse Stories mentre era alle prese con la trasformazione. Mauro ha lasciato la barba scura, creando così un effetto "a contrasto" che gli dona non poco.

Mauro Icardi con i capelli biondi

Mauro Icardi, quand'è che aveva già sfoggiato i capelli platino

Oltre ad aver cambiato colore, Icardi ci ha anche dato un taglio. Ha accorciato la chioma sui lati e il ciuffo, portandolo vaporoso e leggermente all'indietro. Non è la prima volta che il campione punta tutto su una rivoluzione simile, aveva sfoggiato i capelli platino anche in passato, per la precisione dopo la finale di Champions League 2020. In quell'occasione, vista la sconfitta della sua squadra, aveva deciso di rinnovarsi, così da simboleggiare un nuovo inizio. Nelle prossime settimane riserverà delle sorprese ai suoi fan?