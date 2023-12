Matthew Williams lascia Givenchy dopo tre anni di collaborazione Matthew Williams, attuale Direttore Creativo di Givenchy, lascerà il suo ruolo il 1 gennaio 2024.

A cura di Arianna Colzi

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matthew Williams

Dopo tre anni Matthew M. Williams lascerà il suo ruolo da Direttore Creativo di Givenchy. L'ultimo impegno del designer statunitense sarà la preparazione della collezione pre-fall 2024, che sarà presentata tra qualche giorno su alcuni media selezionati. In un comunicato, la Maison francese ha reso noto che Williams non sarà più l'Head of designer a partire dal 1 gennaio 2024.

Givenchy S/S 2024

Matthew Williams non sarà più il Direttore Creativo di Givenchy

Anche il designer ha commentato la decisione del brand di LVMH: "Guidare la direzione creativa di Givenchy è stato il sogno di una vita". Williams era arrivato nel 2020, ricoprendo il ruolo che era stato, negli Novanta, di John Galliano e Alexander McQueen. Il designer americano aveva preso il posto di Clare Waight Keller, che ricopriva la carica dal 2017. Williams ora si dedicherà allo sviluppo del suo brand personale 1017 Alyx 9Sm, che presto aprirà diverse boutique indipendenti in tutto il mondo.

Chi sarà il nuovo direttore creativo di Givenchy

Secondo quando riportato dalla testata WWD, Givenchy non avrebbe ancora individuato una figura per la successione di Matthew Williams. La Maison francese ha reso noto che sarà l'ufficio stile a disegnare la futura collezione fino all'annuncio di "un nuovo capitolo creativo". Nel frattempo, non si esauriscono i rumors che vorrebbero Alessandro Michele, ex Direttore Creativo di Gucci, alla guida del brand fondato da Hubèrt de Givenchy.

Matthew Williams