Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori lontano dalle telecamere tra abiti da sera e tute Cosa indossa Maria Eposito (Rosa Ricci di Mare Fuori) quando è lontana dal set? Nelle occasioni glamour ama brillare, ma ama anche lo stile casual e colorato.

A cura di Giusy Dente

Classe 2003, Maria Esposito è un'attrice partenopea che sin da piccolissima ha avuto le idee chiare sul suo futuro professionale. Da appassionata di arte e cinema, ha cominciato presto a studiare recitazione, frequentando l'Accademia di Napoli e parallelamente seguendo corsi di dizione. Al successo è arrivata grazie al ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, un set che le ha regalato molto non solo in termini di carriera. Proprio durante le riprese della famosa serie tv, infatti, ha conosciuto il suo attuale fidanzato Antonio Orefice (che interpreta Totò). Com'è nella vita di tutti i giorni la ventenne?

Maria Esposito interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori

A differenza di altri interpreti di Mare Fuori, già visti in altre produzioni televisive, Maria Esposito è un volto nuovo. La giovane attrice (20 anni) ricopre il ruolo di Rosa Ricci. Il suo personaggio è la sorella minore di Ciro (Giacomo Giorgio) e Pietro (Domenico De Meo): è una ragazza dal carattere forte e deciso, ma soprattutto vendicativa. Si fa arrestare unicamente per arrivare a Carmine (Massimiliano Caiazzo) e ucciderlo. Se nella seconda stagione di Mare Fuori appare solo in pochi episodi, la sua presenza si fa più consistente nella terza.

Maria Esposito per la prima volta a Sanremo

Il cast di Mare Fuori ha avuto l'onore di salire sul palco dell'Ariston. Amadeus ha voluto gli attori della serie tv ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Hanno partecipato diversi protagonisti: Matteo Paolillo, Giacomo Giorgi, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani. Con loro anche Maria Esposito, coinvolta assieme agli altri in un momento emozionante: tutti insieme hanno cantato la sigla.

Maria Esposito ha partecipato alla serata con un elegantissimo look firmato Atelier Emé. Ha indossato un abito nero con bustier strapless tempestato di cristalli e voluminosa gonna in tulle. L'abito ha messo in evidenza i numerosi tatuaggi su braccia e spalle e ha completato l'outfit coi gioielli di Pianegonda. La scelta è stata strategica: ha puntato su una creazione da principessa rock. Il motivo lo ha svelato lei stessa: "Volevo salire sul palco di Sanremo con qualcosa che avrebbe scelto anche Rosa Ricci e questo look era perfetto".

Lo stile dell'attrice fuori dal set

L'elegante abito nero indossato a Sanremo, non è stata la sola creazione principesca sfoggiata dall'attrice. Sui social ha condiviso con fan e follower alcuni scatti in cui sfoggia un abito a sirena rosso impreziosito da frange, ricami e trasparenze, con ampia scollatura a V. Rosso anche il vestito indossato al Festival del Cinema di Roma.

Qui ha sfilato sul red carpet con una creazione composta da gonna asimmetrica in tulle più corta davanti e più lunga dietro, bustier tempestato di cristalli scintillanti. La giovane attrice nelle occasioni speciali ama brillare e attirare su di sé l'attenzione, ma come ogni ragazza della sua età nella vita di tutti i giorni lontano dal set predilige uno stile casual e sportivo. Sui suoi social abbondano foto in cui sfoggia tute, crop top colorati, jeans, giacche oversize.