Maria De Filippi e Garrison di nuovo insieme ad Amici: la reunion tra pantaloni a zampa e maxi anfibi Maria De Filippi e Garrison Rochelle si sono rincontrati sul palco a decenni di distanza dalla prima esperienza insieme a Saranno Famosi, lo hanno fatto durante la nuova puntata domenicale di Amici e per l'occasione non hanno rinunciato allo stile: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

A poche settimane dall'inizio del serale, Amici di Maria De Filippi ritorna con una nuova puntata pomeridiana della domenica. Durante la diretta non solo si scopriranno i nomi degli ultimi concorrenti che hanno ottenuto la tanto desiderata felpa gold ma tornerà anche Mew, l'ex allieva che si è ritirata dalla gara per prendersi cura della sua salute mentale e che ora ricopre i panni di ospite speciale per presentare il nuovo singolo Posatenebra. Tra i volti noti invitati in studio c'è anche Garrison Rochelle, che è stato lieto di riunirsi alla "padrona di casa" a decenni di distanza della loro prima volta sul palco insieme ai tempi di Saranno Famosi.

La reunion di Maria De Filippi e Garrison

In quanti ricordano la prima versione di Amici, meglio nota come Saranno Famosi? Erano i primi anni 2000 e Maria De Filippi lanciò questo inedito talent show su Canale 5, riuscendo fin da subito ad attirare le attenzioni del pubblico.

Garrison ad Amici

Da allora non ha più rinunciato al format, anzi, lo ha fatto evolvere e modernizzare, trasformandolo in una vera e propria "fabbrica di nuovi talenti". Al suo fianco agli esordi c'era Garrison Rochelle, che all'epoca ricopriva i panni del maestro di danza insieme a Steve La Chance e che oggi è tornato nella nota scuola. Tra abbracci, sguardi complici e risate, lui e Maria hanno fatto sognare i fan del leggendario Saranno Famosi.

Maria De Filippi e Garrison

Chi ha firmato il tailleur salmone di Maria De Filippi

Cosa hanno indossato i protagonisti del programma per questa esclusiva reunion? Dopo il color prugna di C'è Posta Per Te, questa volta Maria De Filippi ha puntato sul rosa ma senza rinunciare al tailleur. Ha indossato un completo mannish firmato Hebe Studio, un modello con giacca doppiopetto dai revers in raso e pantaloni a zampa coordinati.

Maria De Filippi in Hebe Studio

Per completare il tutto ha scelto un t-shirt in tinta con i bottoncini sul collo e un paio di camperos neri. Garrison, invece, ha preferito comodità con t-shirt e cardigan dark, pantaloni della tuta oversize con elastico alla caviglia e un paio di esuberanti anfibi con la suola a carrarmato. I due non sono forse adorabili quando trascorrono del tempo fianco a fianco?

Tailleur Hebe Studio