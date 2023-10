Maria Chiara Giannetta in black&white: festeggia il successo di Blanca in top e minigonna Grande successo di ascolti per Blanca 2: oltre alla prima puntata della nuova stagione è uscito anche l’album. Doppia festa quindi per l’attrice protagonista.

A cura di Giusy Dente

Blanca non delude e porta a casa ottimi risultati, nell'attesa serata del debutto. Giovedì 5 ottobre è andata in onda la prima puntata della seconda stagione, che vede nuovamente Maria Chiara Giannetta protagonista. Sulla scia degli ottimi risultati dello scorso anno, anche stavolta è stato confermato il trend: la serie tv di Rai1 è stata vista da 4.041.000 spettatori pari al 23.2% di share, aggiudicandosi la vittoria della prima serata e superando il Grande Fratello su Canale 5.

Maria Chiara Giannetta è Blanca

Il ruolo di Blanca Ferrando, nell'omonima serie tv, è valso a Maria Chiara Giannetta il Nastro d'argento per le Grandi Serie come migliore attrice protagonista. Quell'esperienza le ha permesso, poco dopo, anche di salire sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus, nel ruolo di co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2022. I telespettatori hanno amato moltissimo l'interpretazione portata sul piccolo schermo, nei panni della detective non vedente che veste con abiti coloratissimi (e indossa sempre l'impermeabile).

Proprio i costumi si sono rivelati un punto di forza della serie tv. L'attrice foggiana a differenza del suo personaggio ha uno stile meno colorato. Nella vita fuori dal set indossa in prevalenza capi casual e sportivi: pantaloni palazzo, camicie, maglioni, scarpe basse. Ama il black&white, abbinamento intramontabile, quello con cui ha festeggiato anche l'uscita di Blanca 2 e del relativo album.

Maria Chiara Giannetta in bianco e nero

In concomitanza con la messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Blanca, è uscito anche il relativo album, con la colonna sonora di Calibro 35. Doppia festa, quindi, per Maria Chiara Giannetta. Sui social ha speso qualche parola di ringraziamento, ammettendo di trovarsi un po' in difficoltà ad esternare questi sentimenti su grande scala:

L'album di Blanca 2 è fuori, e lo siamo un po’ anche noi. Non sono brava ad esprimere sentimenti sui social, in effetti è praticamente impossibile, ma volevo ringraziare tutti i miei colleghi (ognuno di voi sa) e tutta la troupe tutta tutta tutta (voi sapete). Noi abbiamo fatto tutto quello che volevamo, Blanca ora è vostra.

La rock band ha spiegato in un post su Instagram:

Se la prima fu il modo di confrontarsi per la prima volta con le musiche per una serie questa seconda ci ha portato a doverci confrontare con noi stessi, sviluppando il mondo sonoro che avevamo creato due anni fa attorno a un personaggio del tutto unico come quello di Blanca. Ne sono nate nuove musiche che seguono l'evoluzione delle storie e dei personaggi ma anche la quotidianità delle vicende di ogni puntata, portandoci ad avventurarci in territori assai poco prevedibili altrimenti. A questo si aggiungono nuove canzoni, perché Blanca è cresciuta e si è fatta grande.

Mentre stringe tra le mani l'album, l'attrice indossa un outfit black&white composto da crop top, minigonna di pelle a cita alta e camicia bianca a maniche lunghe sopra, lasciata sbottonata. Abito dirmato Philosophy di Lorenzo Serafini, invece, nello scatto con la band, abbinato a un paio di scarpe Aquazzura (styling di Francesca Ottaviani).