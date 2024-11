video suggerito

Margaret Qualley, l’attrice di The Substance è un’icona fashion: si divide tra cinema e passerelle Margaret Qualley, figlia di Andie MacDowell, è la protagonista di The Substance, il body horror da poco sbarcato al cinema e già sulla bocca di tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Margaret Qualley

The Substance, l'ultimo lavoro di Coralie Fargeat, porta sul grande schermo molto di più di un intrigante horror: è una critica sociale all'idea della bellezza eterna che affronta il tema del rapporto esasperato col proprio corpo e col tempo che passa. Demi Moore è una star sulla via del tramonto, disposta davvero a tutto pur di dare nuova linfa alla sua carriera, anche a sperimentare una sostanza misteriosa che le promette di dar vita a una versione di sé ringiovanita. Sue, questa sorta di alter ego perfetto, è interpretato da Margaret Qualley. L'attrice è figlia d'arte: sua madre è Andie MacDowell. Si divide ormai da anni tra moda e recitazione.

Margaret Qualley in passerella, Chanel Haute Couture Spring/Summer 2024

Margaret Qualley icona fashion

Prima di intraprendere la carriera di attrice seguendo dunque le orme materne, Margaret Qualley (che ha la passione per la danza) ha seguito l'esempio paterno. È infatti figlia di Andie MacDowell e dell'ex modello Paul Qualley. Ha debuttato nel 2011, a 16 anni, sfilando per Alberta Ferretti alla New York Fashion Week. Poco dopo ha intrapreso il percorso di studi presso la Royal Academy of Dramatic Art di Londra e ha cominciato a collezionare un ruolo dopo l'altro, in film e serie tv: Palo Alto di Gia Coppola, The Leftovers – Svaniti nel nulla, poi C'era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino e nel 2021 Maid, assieme alla madre.

Margaret Qualley

Parallelamente ha continuato a frequentare il mondo della moda e della pubblicità: è stata per esempio testimonial nello spot della fragranza KENZO World di Kenzo, firmato da Spike Jonze, nel 2016. C'è una Maison in particolare a cui è molto legata, di cui è ambassador dal 2020. Si tratta di Chanel.

Margaret Qualley alla sfilata di Chanel Spring 2025

Margaret Qualley ha aperto la sfilata Primavera-Estate 2024 della Casa di Moda al Palais Ephemère di Parigi. L'attrice è presente anche nel cortometraggio in bianco e nero The Button, scritto e diretto da Dave Free con musiche di Kendrick Lamar, presentato proprio durante lo show della Maison francese. Ovviamente, non poteva che essere firmato Chanel anche l'abito scelto nel giorno del sì.

Margaret Qualley e Demi Moore

L'attrice ha sposato il musicista Jack Antonoff nel 2023, indossando uno slip dress bianco con schiena nuda abbinato a un paio di ballerine Mary Jane rasoterra, anch'esse di Chanel. Infine, è stata il volto della campagna Chanel Coco Beach 2022: ha posato per il fotografo australiano Lachlan Bailey indossando i capi del brand. La giovane promessa del cinema farà ancora molto parlare di sé.