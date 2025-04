video suggerito

Mare Fuori 5, quanto costa la t-shirt "senza paura" di Rosa Ricci Rosa Ricci continua a essere una delle grandi protagoniste di Mare Fuori anche nella quinta stagione. Chi ha firmato e quanto costa la sua t-shirt "Senza paura"?

A cura di Valeria Paglionico

Mare Fuori è la serie del momento e a partire da metà marzo è tornata in tv con la sua quinta stagione. Inizialmente rilasciata in anteprima su Rai Play, ora è arrivata su Rai 2 e va in onda ogni mercoledì in prima serata. Nelle nuove puntate si continuano a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi che, dopo essere finiti nel carcere minorile per i loro crimini, vanno alla ricerca di riscatto. Tra i numerosi protagonisti che sono al loro debutto, c'è anche una "veterana", Rosa Ricci, alias Maria Esposito, che ancora una volta si è confermata tra i personaggi più amati. In quanti sanno quanto costa la sua iconica t-shirt "senza paura"?

Come sono cambiati i look di Rosa Ricci

Rosa Ricci era stata tra i personaggi chiave della quarta stagione di Mare Fiori (quella che aveva chiuso con l'iconico abito da sposa dal profondo significato simbolico) e ora è tornata a spopolare anche nelle nuove puntate della serie. A curare l'armadio dell'attrice è stata ancora una volta Rossella Aprea, costumista dello show, che quest'anno per lei ha pensato a degli abiti scuri e minimal capaci di rispecchiare il drastico cambiamento caratteriale che ha messo in atto. L'unico guizzo di originalità è stato dato da una t-shirt in particolare, quella decorata sul petto con la scritta "Fearless", ovvero "Senza paura", parola che riesce a interpretare alla perfezione il suo animo coraggioso e indomito.

T-shirt B.Angel x Mare Fuori

Chi ha firmato la t-shirt "Senza paura" di Rosa Ricci in Mare Fuori

La cosa che in pochi sanno è che la t-shirt "Senza paura" di Rosa Ricci è in vendita ed è "alla portata di tutti". È in cotone elasticizzato, ha lo scollo a barca, la schiena scoperta ed è decorata con stampa lettering "Wild Flower – B.Angel Fearless", rose e strass. Fa parte di una collezione lanciata da OVS, che anche quest'anno ha rinnovato la sua collaborazione con Mare Fuori con una linea firmata B. Angel, il brand pensato per la Gen Z che intende interpretare l'identità e lo stile dei giovanissimi. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale di OVS viene venduto a 16,95 euro ed è perfetto per coloro che intendono replicare lo stile iconico di Rosa Ricci.

Rosa Ricci in Mare Fuori 5