Mahmood con il cappotto leopardato d’estate: è il divo delle sfilate di Parigi Ogni apparizione di Mahmood è nel segno dello stile: il cantante era alla sfilata di AMI a Parigi, dove ha sfidato il caldo con cappotto e gilet.

A cura di Beatrice Manca

Dopo Milano è la volta di Parigi: le sfilate maschili proseguono nella capitale francese, richiamando attori, influencer e stelle della musica in prima fila. Alla sfilata del brand AMI era presente anche Mahmood: il cantante due volte vincitore di Sanremo (quest'anno in coppia con Blanco) si è imposto sulla scena internazionale grazie a uno stile unico, fluido e ricercato al tempo stesso. Incurante del caldo ha sfoggiato un look da "asso di cuori" e un cappotto leopardato.

Mahmood con il gilet da "asso di cuori"

Ogni apparizione di Mahmood è nel segno dello stile: i suoi look, curati dalla stylist Susanna Ausoni, anticipano le ultime tendenze e sono sempre originali. Non solo: Mahmood è anche diventato modello per Burberry, sfilando a Londra. Ora è arrivato alla Paris Fashion Week Uomo come ospite del brand AMI: per l'occasione ha indossato un paio di pantaloni a vita alta neri con un gilet rosso fuoco portato a pelle, senza camicia. All'altezza del taschino sono ricamati i simboli dell'asso di cuori delle carte, leitmotiv della nuova collezione del brand. Completavano il look gioielli dorati, incluso un ciondolo a forma di cuore (spezzato).

Mahmood in AMI

Mahmood rilancia la stampa leopardata

Il must have del prossimo inverno? Un cappotto leopardato! Anche se l'Europa è nella morsa del caldo Mahmood ha completato il look con un cappotto animalier morbidamente appoggiate sulle spalle, portandosi avanti sulle prossime tendenze. La fantasia maculata è un classico dell'eleganza e periodicamente ritorna in passerella: anche l'attrice Greta Ferro, invitata alla stessa sfilata, aveva scelto un top leopardato. Sicuramente il cappotto di Mahmood non è passato inosservato: in nome dello stile si sopporta tutto, anche il sole a picco!