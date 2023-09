Madonna al party per i 18 anni di David Banda: madre e figlio in black&white Madonna è stata la star della serata in onore del figlio David Banda. I due hanno un legame speciale e la mamma ha condiviso sui social una lunga dedica per il neo maggiorenne.

Sono lontani i tempi in cui Madonna cantava Material Girl, ma la celebrità festeggia ancora come fosse una ragazzina. La cantante è stata la star della festa dei 18 anni di David Banda, il primo figlio che ha adottato in Africa insieme a Guy Ritchie, quando la coppia stava ancora insieme. Su Instagram l'icona pop ha condiviso gli scatti e i video del party al Fleur Room di Midtown Manhattan. "È impossibile credere che siano passati quasi 18 anni da quando ti abbiamo incontrato a Mchinji presso l'orfanotrofio Home of Hope! – ha scritto in un post – Il tuo nome significa ‘Dì la verità!' Non potevo pensare a un nome migliore per un artista! Stai diventando un essere umano davvero straordinario!"

Il look madre figlio è black&white

La location del party non poteva che essere esclusiva. The Fleur Room è un locale dallo stile vintage che offre una vista a 360º del panorama di New York e Madonna ha documentato tutto su Instagram, pubblicando nelle storie uno scatto dello skyline. Il festeggiato, in smoking bianco, ha ballato tutta la notte insieme alla madre. Madonna indossava un blazer-vestito dark e sensuale che lasciava il reggiseno in vista nonostante l'abito fosse provvisto di spille da balia colorate, un semplice ornamento. Completavano il look un paio di calze a rete e stivali argentati in pendant con gli occhiali da sole brillantinati. Alla festa hanno partecipato anche le sorelle più piccole di David: Mercy James e le gemelle Estere e Stella.

Instagram @madonna

Madre e figlio, questa volta, hanno scelto un look più "serioso" rispetto a quello dell'anno scorso. Per la festa dei 17 anni di David, infatti, i loro outfit erano coordinati: abiti verde smeraldo ispirati agli anni '70. In quell'occasione avevano deciso di esagerare con gli accessori, tra collane di diamanti, zeppe argentate e pellicce.

Chi è David Banda

Non è un mistero che nel cuore di Madonna ci sia un posto speciale per David. In un'intervista a British Vogue ha detto: "David è quello con cui ho di più in comune. Mi sento come se mi capisse, ha più del mio DNA degli altri miei figli finora". David Banda Mwale Ciccone Ritchie, è un calciatore (ha giocato sia nella Juve Academy che nel Benfica) ma anche un ballerino, cantante, musicista. Suo padre naturale si chiama Yohane Banda e decise di affidare il figlio all'orfanotrofio quando aveva pochi giorni, in seguito alla morte della mamma a causa del parto.

Instagram @madonna

David e Madonna hanno fatto spesso apparizioni iconiche l'una a fianco dell'altro. Tra le più memorabili c'è quella del maggio 2022 al campionato dei pesi leggeri del WBA. Per l'occasione avevano scelto un look sportivo: lei in tuta nera della collaborazione Adidas con Balenciaga mentre lui si era mostrato come icona gender fluid dentro un lungo abito rosso della collaborazione Adidas con Gucci. Il capo era molto simile a quello che Madonna aveva indossato negli anni 90. La popstar, intervistata da Jimmy Fallon, ha ammesso: “Mio figlio indossa i miei vestiti meglio di me”.