Madonna balla con il figlio adottivo David Banda: “Ha il mio stesso DNA, più di tutti gli altri” La diva si scatena su TikTok ballando insieme al figlio David Banda, oggi 17 anni, adottato insieme all’ex marito Guy Ritchie. David ha un talento per la danza, come più volte ha mostrato Madonna, che di lui in passato ha ammesso: “Tra i miei figli è quello con cui ho più in comune”.

A cura di Giulia Turco

Madonna si scatena sui social insieme a David Banda, il figlio che ha adottato ai tempi del matrimonio con Guy Ritchie. Alla vigilia del suo nuovo tour mondiale, la diva 64enne prepara le coreografie insieme al figlio, oggi 17 anni, che è un talento del calcio, ma anche uno strepitoso ballerino.

Chi è David Banda, il figlio adottivo di Madonna e Guy Ritchie

È già virale il video di mamma e figlio che si lasciano travolgere dai ritmi latini. David le prende le mani, la fa girare, sono una coppia perfetta. D’altronde il ragazzo ha già dimostrato diverse volte di avere il ritmo nelle sue vene. D’altronde, con una madre come Madonna, come poteva non essere così? In versione mamma orgogliosa, la diva condivide spesso contenuti video di David in versione ballerino, mentre balla l’hip hop o gioca con il moonwalk in stile Michael Jackson. La sua è una grande famiglia allargata della quale fanno parte sei figli: Rocco Ritchie di 22 anni, David Banda, Lourdes Leon, 26 anni, Merci di 15 anni e infine le gemelle Estere e Stella, la cui adozione è stata ultimata nel 2017 in Malawi. “David è quello con cui ho di più in comune”, ha detto la cantante in un’intervista a British Vogue. "Mi sento come se mi capisse; ha più del mio DNA degli altri miei figli finora".

Madonna e le recenti critiche per il suo aspetto

Di recente la star, nata Veronica Ciccone, è stata criticata da alcuni suoi fan per aver esagerato con i ritocchini estetici. Si è mostrata pubblicamente con un viso particolarmente liscio e paffuto. A febbraio era salita sul palco dei Grammy Awards con un aspetto da molti giudicato drasticamente diverso dal solito. Due settimane dopo era stata lei stessa scherzare sui suoi repentini cambiamenti: “Guarda come sono carina ora che il gonfiore dovuto all’intervento è diminuito”, ha fatto sapere mostrando un viso snellito.