Madame, com’era la cantante da piccola: la foto con il messaggio potente per i fan

Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, è ormai una presenza affermata nella realtà musicale italiana di oggi. L'artista, classe 2002, sta girando il Paese con il suo tour nei teatri, che sta segnando il tutto esaurito in quasi tutte le date. In questi giorni, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram due foto molto diverse tra loro: una sul palco e l'altra che la ritrae ai tempi del liceo.

Il messaggio di Madame per i suoi fan

Madame ha postato un doppio scatto che segna la differenza tra com'era ieri e com'è oggi. Nella prima foto la cantante è sul palco durante una sua esibizione: jeans baggy, cardigan e i soliti ricci inconfondibili. La seconda immagine, invece, mostra la cantante quando era agli inizi del liceo, dunque più o meno cinque anni fa. Una (ancora più) giovane Madame porta un pixie cut liscio, una felpa blu, un paio di skinny jeans abbinati a un t-shirt con motivi geometrici. Ai piedi un paio di intramontabili Converse All-Stars bianche. Lo sguardo grintoso e audace della Madame di oggi sembra quello di una donna adulta e già consapevole. Un'immagine molto lontana dalla Francesca Calearo adolescente, anche nel look, molto simile a quello delle sue coetanee e più lontano dagli outfit iconici a cui ha abituato oggi.

Nella descrizione del post la cantante ha voluto mandare un messaggio per i suoi fan: "Amici, credeteci fino in fondo". Un messaggio rivolto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che, ancora liceali, non credono troppo nei loro sogni e nelle loro possibilità. Madame, infatti, è la prova di come non si è mai troppo giovani o inesperti per lanciarsi per raggiungere proprie ambizioni. Lei stessa ha pubblicato il suo primo singolo di successo, Sciccherie, nel 2018, a soli sedici anni. Un bel messaggio di forza e grinta, un invito a credere davvero nelle proprie possibilità.