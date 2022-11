Luca Vezil, primo red carpet da single agli MTV EMAs: indossa la giacca senza nulla sotto Luca Vezil rappresentava l’Italia agli MTV EMAs: per il grande ritorno ha scelto un look coloratissimo che non è passato inosservato.

A cura di Beatrice Manca

A Dusseldorf, in Germania, sono andati in scena gli MTV EMAs che hanno visto trionfare Taylor Swift, i Muse e David Guetta. Sul red carpet c'è stata anche una rappresentanza italiana con Elettra Lamborghini, scintillante in un abito bianco, e con Luca Vezil. Dopo la rottura con la storica fidanzata, Valentina Ferragni, l'influencer è ricomparso sul red carpet con un look colorato che non è passato inosservato.

Il completo con la giacca-felpa di Luca Vezil

L'influencer si è preparato con cura al grande evento, raccontando ai follower la sua giornata in Germania tra panorami suggestivi e un pranzo da leccarsi i baffi. Sul red carpet ha indossato una rivisitazione sportiva del classico completo: una giacca con orli a vivo e un cappuccio "hoodie" e un paio di bermuda. Il look, a metà tra sartoriale e streetwear, è firmato dal duo creativo Jordaluca.

Luca Vezil indossa Jordanluca e scarpe Dr Martens

Il punto forte dell'abito era il colore: verde pistacchio. L'influencer aveva postato le prime storie su Instagram in bianco e nero, in modo da non rovinare l'effetto sorpresa ai fan.

Luca Vezil in Jordanluca

Luca Vezil in bermuda agli EMAs

Sotto ai bermuda Luca Vezil ha indossato un paio di anfibi Dr Martens neri con i calzini, come dettano le tendenze. Il look, che non è certo passato inosservato, porta la firma della stylist Veronica Bergamini: la professionista dello stile è famosa per lavorare con designer di nicchia e fare scelte sempre ricercate, mai banali. Tra le sue clienti, per esempio, c'è anche Giulia Salemi. Per Luca Vezil ha scelto di giocare su un abito fuori dagli schemi, con bermuda e giacca portata a petto nudo. Di recente l'influencer ha commentato la rottura con Valentina Ferragni, spiegando di essere stato lasciato: il cambio di look potrebbe essere proprio un modo per voltare pagina e ripartire da se stesso.