Luna Marì compie 2 anni: festeggia il compleanno con due abitini da principessa Doppio look per Luna Marì: nel giorno del secondo compleanno, festeggiato con un party casalingo, la figlia di Belén Rodriguez ha indossato 2 abitini floreali.

A cura di Giusy Dente

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ha compiuto 2 anni. La bimba è nata il 12 luglio 2021, a coronamento dell'amore travolgente tra la showgirl e il suo compagno. I due erano da poco una coppia quando sono diventati genitori e dopo alcuni mesi di tira e molla, a distanza di alcuni mesi dal parto hanno deciso di porre fine alla relazione. La bimba trascorre molto tempo con entrambi i genitori: proprio Belén Rodriguez ha condiviso con fan e follower i momenti della festicciola casalinga organizzata per la piccola.

Una festa per la piccola Luna Marì

Chissà se anche quest'anno ci sarà una festa in grande stile, per Luna Marì. L'anno scorso, in occasione del primo compleanno, Belén Rodriguez ha organizzato per la sua secondogenita un party tutto rosa, con maxi peluche, fiori e palloncini ovunque. Immancabile la torta personalizzata e ovviamente tanti regali.

in foto: abito Ralph Lauren

Stavolta la baby festeggiata ha trascorso la giornata del secondo compleanno con la famiglia e altri amici. Presenti, ovviamente, la madre e il fratellino. Quando Luna Marì è nata, infatti, la showgirl era già madre di Santiago (figlio di Stefano De Martino). I due bambini sono legatissimi e la showgirl ama fotografarli nei loro momenti di tenerezza, di gioco e di scherzo. Presente anche la nonna Veronica Cozzani (la mamma di Belén), che orgogliosa ha fatto tanti video e foto alla nipotina.

Doppio look per Luna Marì

Doppio look per la festeggiata. Nel giorno del secondo compleanno, Luna Marì ha indossato due abitini da principessa entrambi griffati. In alcuni scatti ha un abitino bianco con fiorellini colorati e candido colletto alla Peter Pan. È di Ralph Lauren. È quello con cui ha spento le candeline.

In altre foto, probabilmente prima dell'inizio del party vero e proprio, indossa un altro abitino dello stesso brand abbinato a scarpette rosa: è senza maniche, con fantasia floreale a contrasto all over, scollatura a girocollo, chiusura posteriore con bottoncini, fiocco in vita e gonna dall'orlo asimmetrico. Una perfetta baby principessa.