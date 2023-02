L’ultimo omaggio a Vivienne Westwood: da Kate Moss a Victoria Beckham, tutte le star al memoriale Anche se i funerali della stilista si sono svolti in forma privata, attori, cantanti e top model hanno voluto salutare Vivienne Westwood con una commemorazione a Londra.

A cura di Beatrice Manca

Victoria Beckham, Helena Bonham Carter, Kate Moss

Il mondo della moda e dello spettacolo rende omaggio a Vivienne Westwood, la stilista britannica morta lo scorso 29 dicembre. I funerali si sono svolti in forma privata, alla presenza dei soli familiari, ma i tanti amici vip della designer hanno comunque voluto ricordare e celebrare la sua vita: il memoriale si è svolto nella cattedrale di Southwark a Londra e hanno partecipato, fra i tanti, Elle Fanning, Will Young, Bob Geldof, Kate Moss e Victoria Beckham.

Susie e Nick Cave

L'ultimo desiderio di Vivienne Westwood

Vivienne Westwood ha rivoluzionato la storia della moda, ed è famosa per essere stata un'attivista ancor prima che una stilista, paladina dell'ambiente e dei diritti civili. Le esequie si sono svolte nella sua città natale, Tintwhistle, nel Derbyshire: la stilista ha chiesto all'amico Jeff Banks di decorare la chiesa con 45 metri di tessuto tartan, uno dei suoi feticci stilistici e dei suoi simboli.

Elle Fanning al memoriale di Vivienne Westwood

Le star al memoriale di Vivienne Westwood

La celebrazione a Londra non è stato un evento triste, ma una celebrazione della sua vita, della sua creatività e del suo genio: pochissimi infatti erano vestiti a lutto. In nero Victoria Beckham, ex Spice Girl e stilista, che è arrivata con un paio di occhiali da sole a mascherina per schermare le lacrime. In nero anche Elle Fanning, con le famose zeppe della stilista inglese.

Victoria Beckham al memoriale di Vivienne Westwood

L'attrice Helena Bonham Carter invece ha indossato un soprabito in tartan a quadri rossi e viola. Kate Moss invece ha indossato un abito nero a fiori, con calze a rete e una giacca di velluto.

Kate Moss

Al funerale erano presenti anche la cantante Beth Ditto, la socialite Alexa Chung (impeccabile con un cappotto grigio) e la giornalista di moda Suzy Menkez, storica editor at large di Vogue.

Alexa Chung

Rapper, modelle e cantanti sono arrivati alla spicciolata per rendere l'ultimo saluto alla stilista punk e irriverente: tra questi anche una commossa Georgia May Jagger, figlia di Mick Jagger e Jerry Hall, super chic in un blazer gessato.