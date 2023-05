Luca Buttiglieri dal teatro a TikTok: chi è l’influencer che normalizza il make-up da uomo Un passato da attore, un presente da beauty content creator e in futuro chissà! Luca Buttiglieri ha raccontato a Fanpage.it come è approdato sui social, dopo la carriera tra teatro e tv. Su Instagram e TikTok ha sdoganato e normalizzato il make-up da uomo, che è ancora un tabù.

A cura di Giusy Dente

Il periodo del lockdown è stato per molti un'occasione per sperimentare, volgendo in positivo la noia della quarantena. La lunga permanenza in casa, il non poter frequentare i luoghi abituali ha fatto sì che si cercassero soluzioni alternative, per trascorrere il tempo. Luca Buttiglieri per esempio ha cominciato per gioco a condividere video sui social, con neppure troppa convinzione: aveva sì da sempre la passione per il make-up, ma non è un make-up artist di professione bensì un attore. Difatti i primi format proposti non sono stati un successo, come ha serenamente ammesso nell'intervista a Fanpage.it. Ci ha messo un po' a trovare la chiave giusta, quella che gli permettesse di arrivare davvero ai cuori delle persone, diventando un punto di riferimento. Oggi è un beauty content creator tra i più seguiti, apprezzato proprio perché online porta nient'altro che se stesso.

Luca Buttiglieri, un animale da palcoscenico

Questa faccia non mi è nuova, si potrebbe dire. E difatti agli appassionati di teatro e tv, il volto di Luca Buttiglieri non è del tutto sconosciuto e non ricorda soltanto il settore social, dove oggi è un fortissimo beauty content creator. Prima di sbarcare su Instagram e TikTok il 35enne ha costruito una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Ha studiato in un'accademia di musical a Bologna e ha partecipato a molte produzioni internazionali, compreso per Disney America. Poi c'è stato l'approdo sul piccolo schermo in qualità di giudice a All Together Now e poi a Tali e Quali, dove si è imposto con l'imitazione di Mika, che era già un suo personale cavallo di battaglia. "Sono il classico animale da palcoscenico che non diresti mai, quando lo incontri per strada" ha detto a Fanpage.it.

Luca Buttiglieri

Dal teatro alla tv fino ai social

"La cosa che mi piaceva di più era il teatro: chi nasce artista, teatrante, attore è come se fosse drogato di arte, non ne può fare a meno per tutta la vita" ha ammesso Luca Buttiglieri. Con la stessa sincerità ha però spiegato anche di non essersi mai davvero sentito valorizzato in questo mondo, forse anche a causa di radicate insicurezze personali, che lo portavano ad affrontare casting e audizioni con poca convinzione. Questa crisi ha coinciso con la pandemia, quando per la prima volta ha deciso di cimentarsi con qualcosa di nuovo, ma per scherzo e con molta leggerezza: i social.

Luca Buttiglieri

A Fanpage.it ha raccontato: "La passione per il make-up c'è sempre stata allora ho deciso di sperimentare. All'inizio facevo solo delle foto, cercavo di imitare gente che faceva trucchi molto artistici e creativi, cosa che non sono in grado di fare! Quindi è stato un flop totale! A un certo punto ho comprato un mascara e l'ho provato: ho fatto la recensione ed è diventata subito virale. Da lì posto ogni giorno dal 2020 su Instagram e TikTok, sono più di 3000 video: è diventato un lavoro a tutti gli effetti".

Luca Buttiglieri

Ma per un animale da palcoscenico stare lontano dal pubblico, dagli applausi e dalle performance dal vivo non è facile. I social sono una platea sconfinata, ma manca la dimensione live, non facilmente sostituibile nonostante si senta grato dell'affetto che quotidianamente riceve dai follower. "Il teatro mi manca come l'aria, sui social manca il live, però se crei una forte community che sa come sta andando la tua vita, diventa una famiglia, nasce una grande connessione" ha raccontato.

Luca Buttiglieri

Ma gli uomini si truccano?

Luca Buttiglieri è un uomo che si trucca. Lo fa per lavoro: "Presto il mio viso a far vedere i prodotti". E lo fa a volte nella quotidianità, quella di un ragazzo 35enne come tanti altri a cui un tocco di correttore e fondotinta per sentirsi più sicuro non dispiacciono: "Non mi sento giudicato, perché credo di averla normalizzata nel modo in cui io porto le cose". Eppure è consapevole che il make-up sul viso di un uomo oggi non è universalmente accettato e ben visto: "Di base abitiamo in un Paese dove c'è ancora questo tabù del make-up per l'uomo" ha spiegato. La grande esposizione sui social glielo ha palesato chiaramente: "Sotto i miei post ADV nei commenti leggo: perché avete scelto un uomo per un fondotinta se lo usano le donne? Ci vuole ancora tanto tempo".

Luca Buttiglieri

Sicuramente questa percezione non riguarda le nuove generazioni: i giovani sono a suo avviso molto più aperti, meno interessati al giudizio altrui, vogliono vivere liberamente, senza costrizioni e senza limitarsi nell'esprimere se stessi. E questo vale anche nella sfera sentimentale e sessuale: "Sono dieci spanne avanti a noi, non gli interessa niente. Non si parla né di gay né di lesbiche: loro parlano di amore, che è una cosa meravigliosa".

Oltre la barriera degli stereotipi ci sono uomini che vogliono potersi esprimere liberamente, al di là del "socialmente accettato". Perché il termine make-up accostato alla sfera maschile fa inevitabilmente pensare solo al trucco di scena, al cinema, al teatro, alle drag queen. Il make-up in realtà non è degli uomini e non è delle donne, è di chi vuole esprimersi liberamente nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, senza costrizioni e senza dover necessariamente assecondare lo sguardo altrui. È di chi sta bene con se stesso e non sente l'esigenza di giustificarsi, ma fa le cose con passione e amore unicamente dando retta al proprio sentire, con autenticità. E Luca Buttiglieri ce lo ricorda tutti i giorni.