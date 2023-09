Luca Argentero e Cristina Marino al Battesimo di Noè Roberto: madre e figlio col look coordinato Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato una piccola festa per Noè Roberto, in occasione del Battesimo del secondogenito.

A cura di Giusy Dente

Terminati gli impegni alla Milano Fashion Week, che l'hanno vista ospite di diversi eventi e sfilate, Cristina Marino si è completamente dedicata alla famiglia, per un appuntamento importante che coinvolto lei e le persone care. Si è infatti svolto il battesimo del secondogenito, Noè Roberto. Con fan e follower ha condiviso alcuni momenti della giornata di festa, trascorsa all'insegna dell'amore in un clima intimo e sereno.

Luca Argentero e Cristina Marino fanno festa

A febbraio Luca Argentero e Cristina Marino hanno dato il benvenuto a Noè Roberto: al piccolo hanno dato il nome del nonno materno, venuto a mancare l'anno prima. A lui l'imprenditrice ha dedicato anche un tatuaggio: erano molto legati. L'attore e sua moglie erano già genitori di una bambina: Nina Speranza, nata nel 2020.

Sono una famiglia unita e molto attenta alla privacy: cercano di bilanciare le rispettive carriere e la notorietà con il necessario bisogno di preservare la propria sfera più intima, soprattutto per il bene dei due bambini. Per questo motivo, a differenza di altri colleghi del mondo dello spettacolo, hanno scelto di non mostrare i volti di Nina Speranza e Noè Roberto. I due vengono ripresi, in foto e video, sempre di spalle, anche nel giorno del Battesimo del secondogenito.

Leggi anche Cristina Marino presenta Noè: la prima foto social del figlio è in tutina grigia

Il battesimo di Noè Roberto

"L'essenziale": poche parole che racchiudono tutto. Così Cristina Marino ha mostrato sui social alcuni scatti realizzati nel giorno del Battesimo di Noè Roberto. In linea con quanto fatto sin dall'inizio, non ci sono foto del protagonista della giornata e neppure della sorellina (mostrata di spalle, come sempre, senza farne vedere viso e occhi).

Abitino bianco per la bimba con ballerine nere; bianco, ovviamente, anche il look del secondogenito, di cui si intravede solo una candida tutina. La festa si è svolta in un ampio giardino circondato da un panorama mozzafiato; tutt'intorno tavoli decorati con rose bianche.

Abito Jacquemus

Il look di Cristina Marino

Per l'occasione, l'attrice ha scelto un look panna firmato Jacquemus. È il miniabito Pampero con maniche lunghe, tagli cut out sulla schiena, scollo a barca che lascia le spalle nude con finto "colletto" e apertura a V sul décolleté. Costa 560 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali sabot col tacco, dello stesso colore, aggiungendo un tocco di vivacità con una borsa di colore verde. Questa scelta non è casuale: verdi sono anche le scarpette del festeggiato.