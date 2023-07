Lindsay Lohan vicina al parto: mostra il pancione con l’abito in pizzo premaman L’attrice Lindsay Lohan è incinta e la gravidanza è ormai arrivata agli sgoccioli: sui social posa in versione romantica e mostra la nursery del bambino.

A cura di Beatrice Manca

Lindsay Lohan è raggiante: aspetta un figlio dal marito Bader Shammas e manca sempre meno alla fatidica data. Abituata a stare sotto i riflettori fin da bambina, l'attrice 37enne ha scelto di vivere la gravidanza godendosi il più possibile la privacy e la tranquillità. A maggio aveva condiviso una rara foto del pancione su Instagram, mentre prendeva il sole in costume. Ora Lindsay Lohan torna sui social per far vedere come sarà la cameretta del bebé, radiosa in un abito candido premaman.

L'abito premaman di Lindsay Lohan

I lunghi capelli rossi sciolti sulla schiena, l'abito bianco lungo fino ai piedi che fascia il pancione e un sorriso luminoso: Lindsay Lohan è raggiante, nel vero senso della parola. Nelle ultime foto condivise su Instagram l'attrice indossa un lungo abito bianco dal taglio impero con un intreccio sulla scollatura. L'outfit bianco segue la tendenza degli abiti ‘traforati' ma con un mood romantico e sognante. Poche settimane fa TMZ ha svelato il (presunto) sesso del bebé: secondo il sito l'attrice di Mean Girls aspetta un maschietto e il parto è a settimane, se non giorni, di distanza.

Lindsay Lohan nella nursery del figlio

Lindsay Lohan mostra la nursery

Visto che manca così poco al parto, tutto è pronto per l'arrivo del bebé: Lindsay Lohan ha mostrato sui social come ha decorato la nursery, affidandosi completamente al brand Nestig Baby, con cui ha collaborato per lanciare una sua linea baby. La cameretta del bambino è tutta ispirata al mare con un grande affresco sulle pareti che mostra una barchetta tra le onde. Accanto alla culla ci sono copertine a righe blu e maxi peluche. Motivo? L'oceano è il luogo che la futura mamma ama di più e voleva che i primi giorni insieme fossero in un ambiente che le dona pace e gioia.