Lindsay Lohan mostra il pancione: si gode la gravidanza in costume e occhiali maxi Lindsay Lohan aspetta il suo primo figlio dal marito Bader Shammas e non potrebbe essere più felice. Nelle ultime ore ha messo in mostra il pancione, lasciandosi immortalare in costume e occhiali da sole alle prese col relax.

A cura di Valeria Paglionico

Lindsay Lohan, l'ex bambina prodigio di Hollywood, è cresciuta: dopo essersi sposata lo scorso luglio con Bader Shammas, banchiere di origini arabe conosciuto da poco più di un anno, ora aspetta il suo primo figlio e non potrebbe essere più felice. Si è lasciata alle spalle il passato fatto di eccessi e rehab e ha dato il via a una nuova fase della sua vita, condividendo tutto con la migliore amica Paris Hilton (con la quale si è scambiata dei consigli "da mamma"). Nelle ultime ore ha messo in mostra il meraviglioso pancione, documentando un momento di relax della sua gravidanza.

Lindsay Lohan pronta per diventare mamma

Da quando ha annunciato la gravidanza lo scorso marzo Lindsay Lohan non ha quasi mai mostrato il pancione sui social, ha preferito vivere questo momento magico in forma privata. L'unica eccezione l'ha fatta per il gender reveal party, in occasione del quale si è trasformata in una vera e propria dea in total white e con i capelli rossi lasciati sciolti e fluenti. Ora non si nasconde più ed è per questo che si è lasciata immortalare in un momento super rilassante con le forme della gravidanza in vista. Si trova stesa su un morbido lettino sullo sfondo di un giardino soleggiato e appare sorridente e raggiante, a prova del fatto che la dolce attesa la rende ancora più bella.

Lindsay Lohan al gender party reveal

Il look premaman da spiaggia

Cosa ha indossato per godersi il momento di relax in gravidanza? Complice il sole caldo, Lindsay si è messa in costume a prendere un po' di tintarella. Ha indossato un modello nero intero e sgambato, così da fasciare ed esaltare il pancione con eleganza. A completare il tutto non poteva mancare un tocco da diva: un paio di occhiali da sole oversize con le lenti a goccia. Capelli bagnati tirati all'indietro, french manicure e fede nuziale in vista: l'attrice sembra aver totalmente dimenticato il suo passato di eccessi ed è pronta per diventare mamma.