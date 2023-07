L’incredibile trasformazione di “Ugly Betty”: ecco com’è oggi America Ferrera Ricordate Ugly Betty, il telefilm dedicato alla ragazzina con gli occhialoni e l’apparecchio ai denti? L’attrice che la interpretava si chiama America Ferrera e oggi è nel cast del film Barbie: ecco le foto della trasformazione.

Ricordate Ugly Betty, il telefilm dei primi anni 2000 che raccontava le avventure della giovane aspirante scrittrice che provava a inserirsi nel mondo dei giornali di moda nonostante il suo senso estetico "diverso"? Sono passati più di 10 anni da quando la serie ha avuto successo a livello internazionale e ancora oggi la protagonista, tra maxi occhiali, capelli crespi e apparecchio ai denti, viene considerata il simbolo dello stile e della bellezza "non convenzionale". L'attrice che l'ha interpretata si chiama America Ferrera e, nonostante sul set fosse risultata incredibilmente credibile, in verità nella vita reale è sempre stata molto diversa: ecco com'è oggi.

America Ferrera, da Ugly Betty a Barbie

America Ferrera ha detto definitivamente addio alla sua tanto amata Ugly Betty, oggi è tra i protagonisti del film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling (che arriverà al cinema il prossimo 20 luglio), anche se al momento non è ancora chiaro quale sarà il suo personaggio.

America Ferrera nel 2002

In occasione della prima messicana a Naucalpan de Juarez ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo super glamour sul red carpet con pencil skirt di pelle nera, t-shirt total white e giacca crop. Non sono mancati i tacchi a spillo e un'acconciatura intrecciata molto particolare, due dettagli che hanno contribuito a trasformarla in una vera e propria diva internazionale.

Ugly Betty

La trasformazione di America Ferrera

Oggi siamo abituati a vederla sofisticata e glamour sui red carpet ma com'era America Ferrera fino a qualche anno fa? Tutti la ricordano nei panni di Ugly Betty con occhiali spessi, frangetta crespa e apparecchio ai denti ma in verità nella vita "reale" è sempre stata icona di bellezza e di stile. È rimasta quasi sempre fedele ai suoi capelli scuri naturali e, fatta eccezione per qualche colpo di testa all'insegna del biondo, non ha mai stravolto in modo drastico l'hair look. Oltre a essere attrice è anche moglie e mamma: nel 2011 ha sposato Ryan Piers Williams ed è da lui che ha avuto due figli. A quanto pare, tutti quelli che ricordavano America come la ragazzina poco attraente con gli occhialoni dovranno ricredersi: oggi è davvero meravigliosa.