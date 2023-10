Letizia di Spagna ricicla l’abito con stampa paisley: il significato simbolico del look verde In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la regina Letizia Ortiz ha preso parte a un evento con un look verde dal significato simbolico.

La salute mentale è una causa che sta particolarmente a cuore alla regina Letizia di Spagna, che difatti è da tempo in prima fila per fare sensibilizzazione. Non poteva dunque mancare all'evento organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale 2023 dalla Confederazione spagnola della salute mentale, in collaborazione con la Fondazione ONCE e il Ministero dei diritti sociali e dell'Agenda 2030. L'evento ha avuto luogo presso l'Hotel Ilunion Pío XII di Madrid. La regina Letizia, elegante e sofisticata come sempre, ha conquistato col suo stile unico e con un potente discorso.

La regina Letizia parla di salute mentale

Letizia Ortiz ha aperto l'evento con un discorso in cui ha citato i versi del rapper El Chojin, che ha raccontato i suoi problemi di salute mentale nel podcast di Ángel Martín. La regina ha parafrasato un verso della canzone del rapper, in cui spiega il sentimento di rabbia che lo pervade quando senti di fallire in qualcosa, quando sente di sbagliare, quando non riesce a essere perfetto come vorrebbe. La moglie di Felipe VI ha scelto questo esempio per fare presa sul pubblico più giovane, per far capire che non c'è niente di male a sentirsi sopraffatti, che non c'è niente di sbagliato nel chieder aiuto.

Abito Sandro Paris

Perché Letizia Ortiz si è vestita di verde

Letizia Ortiz è solita, agli eventi ufficiali, riproporre a distanza di tempo gli stessi look. Questo è un comportamento che ha in comune con Kate Middleton, anche lei fan del riciclo. Le due donne sono entrambe icone di stile: l'una sempre impeccabile e sofisticata, l'altra elegante ma capace di osare ogni tanto con tocchi più rock (come gli amati leggings di pelle) e più sensuali (come gli abiti cut out). Stavolta la regina di Spagna ha recuperato dal guardaroba un abito verde firmato da Sandro Paris, sfoggiato per la prima volta nel 2018, caratterizzato da stampa paisley, gonna plissettata, maniche lunghe, scollo a V e lunghezza midi. In origine il prezzo era di 295 euro. Lo ha indossato anche a inizio anno: questa è la settima volta.

La regina ha completato l'outfit con gli stessi accessori della scorsa settimana (quando ha assistito al giuramento alla bandiera di sua figlia Leonor): slingback di Massimo Dutti e borsa di Carolina Herrera. Infine ha aggiunto gli orecchini Double Dagger del brand spagnolo Gold&Roses in oro bianco e diamanti. La scelta del colore verde è significativa e non casuale: è infatti il colore simbolo della salute mentale.