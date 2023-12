Letizia di Spagna prima di Natale si veste ancora di rosso: è chic in abito lungo e stivali Letizia di Spagna è tornata in pubblico per un evento istituzionale pre-natalizio. Ancora una volta ha scelto un look rosso, dando prova di essere la regina di stile delle feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna continua a fare concorrenza alla "rivale" inglese Kate Middleton in fatto di stile, tanto da poter essere considerata una delle reali più glamour d'Europa. Lontana dalle rigide regole del protocollo Windsor, si sente più libera di osare e di seguire le tendenze rispetto alla principessa del Galles, diventando così una vera e propria icona. Negli ultimi tempi, in particolare, ha dimostrato di amare alla follia la massima atmosfera natalizia, basti pensare al fatto che da qualche settimana a questa parte per le apparizioni pubbliche punta sempre sul tradizionale rosso. Anche di recente è tornata a farlo: dopo la gonna a fiori e il tailleur mannish abbinato alla blusa pied de poule, ora ha lasciato spazio all'effetto bicolor.

Chi ha firmato l'abito rosso di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore Letizia di Spagna ha partecipato a un nuovo evento istituzionale "in solitaria", ovvero senza il marito Felipe VI, l'incontro annuale con i direttori del Cervantes Institutes presso il Niemeyer Cultural Center di Aviles. Complice il fatto che mancano ormai pochissimi giorni al Natale, ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema. Il capo chiave è in assoluto il vestito, un modello monocromatico firmato Dries Van Noten: èrosso scuro, ha la silhouette avvitata, le maniche lunghe, il girocollo e la gonna alla caviglia. La regina lo ha arricchito con un cinturone a contrasto in pelle total black, accessorio che ha esaltato il punto vita con un tocco super glamour.

Abito Dries Van Noten

Letizia di Spagna ricicla gli orecchini di rubini

Nel look natalizio di Letizia non sono mancati degli ulteriori dettagli super fashion ma a contrasto in total black. La regina si è protetta dal freddo con un lungo e avvolgente cappotto dalla linea dritta di Carolina Herrera, lo ha abbinato alla borsa Victoria dello stesso brand e a un paio di maxi stivali col tacco medio e largo di La Touche. Ha poi indossato quelli che ormai sono diventati i suoi orecchini preferiti, i pendenti decorati con degli scintillanti rubini di Aldao 1911 che già in precedenza avevano arricchito un outfit dal mood natalizio. Insomma, Letizia di Spagna sembra essere la regina di stile delle feste: nelle prossime apparizioni pubbliche Kate Middleton riuscirà a farle concorrenza?

