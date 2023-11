Letizia di Spagna dice no ai tacchi: per l’evento ufficiale indossa mocassini e trench di pelle Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto con un look che mixa eleganza e stile glamour. Niente tacchi, ha preferito i mocassini bassi, abbinandoli a un maxi trench di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia di Spagna è tra le regine d'Europa più apprezzate grazie al suo stile glamour capace di mixare alla perfezione eleganza e comodità. Sempre impeccabile in ogni occasione, propone dei look tutti da imitare anche nella "vita reale". Certo, ha maggiore libertà "di scelta" rispetto alle reali inglesi, costrette a rispettare un preciso dress code imposto dal protocollo di corte, ma è chiaro che la moda è la sua passione. Ne ha data l'ennesima prova a un evento che si è tenuto nelle ultime ore a Logrono, dove è apparsa sbarazzina e fashion con mocassini bassi e trench di pelle: ecco tutti i dettagli del look della regina.

Il trench di pelle di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore la città di Logrono, in Spagna, ha ospitato la cerimonia di chiusura della 16esima edizione dell'International Seminar of Language and Journalism: ‘Cambio Climatico, Lenguaje y Comunicacion'. La regina Letizia ha partecipato come rappresentante della Royal Family e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato.

Niente abiti principeschi o scintillii, ha preferito puntare su uno stile più casual che ben si adatta alla normale quotidianità. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo in tessuto Principe di Galles firmati Pomandere a un semplice maglioncino nero con le maniche lunghe e il girocollo, completando il tutto con un maxi trench di pelle nera di Lottusse.

Mocassini Martinelli

La regina segue il trend dei mocassini bassi

A fare la differenza nel look di Letizia sono state le scarpe: la regina ha rinunciato ai tacchi alti che di solito sfoggia in pubblico, optando per le calzature più trendy del momento, i mocassini bassi. Il modello in pelle nera dossato è firmato Martinelli, ha la suola leggermente a carrarmato e una fibbia gold sul davanti. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 165 euro. Naturalmente non sono mancate la pochette coordinata di Nina Ricci e i gioielli preziosi, per la precisione gli orecchini a cerchio "multiplo" in oro rosa e diamanti di Gold&Roses. L'outfit della regina spagnola non è forse facilmente "replicabile" anche nella "vita reale"?