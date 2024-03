Leone e Vittoria professione cosplayer: i figli di Chiara Ferragni amano i travestimenti Pomeriggio di travestimenti in casa di Chiara Ferragni: la piccola Vittoria è nella sua Toy Story era, mentre Leone è un fan di Sonic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo coi figli: in vista di Pasqua ha in programma di portarli a Dubai. Non si sa se con loro ci sarà anche Fedez. Ormai è confermata la crisi matrimoniale, che ha portato il rapper ad allontanarsi (definitivamente?) da casa. È tornato a vivere coi genitori a Rozzano ed è nella cameretta della sua infanzia che oggi ospita Leone e Vittoria, quando vanno a trovarlo. Pare che alla base della rottura ci sia proprio la volontà del rapper: sua la decisione, non della moglie. Quest'ultima sta facendo di tutto per far distrarre i bambini, per non far pesare troppo il clima comprensibilmente non troppo allegro del momento. In casa, l'imprenditrice vuole che i bimbi si sentano sempre amati e al sicuro, al centro dell'attenzione.

Vittoria è nella Toy Story era

Da quando è esploso il caso Balocco, mesi fa, la reputazione di Chiara Ferragni ha subito un brutto colpo. A questo si è poi aggiunta la crisi con Fedez, che ha ulteriormente minato il suo umore. Insomma, sia sul fronte professionale che su quello privato la situazione non è delle migliori. La sua preoccupazione più grande, però, è che tutto questo non gravi sui due figli. I bambini sono i grandi protagonisti sui suoi social, ancora più di prima.

Forse anche come precisa strategia di comunicazione, da settimane i suoi contenuti sono tutti a tema familiare, foto e video girati soprattutto in casa, momenti di quotidianità in cui da mamma premurosa gioca con Leone e Vittoria. L'influencer ha anche cambiato la foto profilo, dopo molto tempo: ora non è più un quadro di famiglia a quattro, bensì solo in tre. Nello scatto ci sono soltanto lei e i figli.

Leone e Vittoria sono grandi appassionati di travestimenti: Carnevale e Halloween sono le loro ricorrenze preferite, anche se i costumi originali sono qualcosa di quotidiano per loro. Amano sfoggiarli anche in casa, normalmente, calandosi in personaggi sempre diversi. Vittoria è una grande fan di Elsa: è solita giocare in casa con l'iconico vestitino azzurro della principessa Disney e i suoi stivaletti. Ma attualmente, ha messo da parte Frozen ed è entrata nella Toy Story era, come ha raccontato Chiara Ferragni sui social. Lo ha dimostrato allegando le foto della bambina, che indossa l'inconfondibile costume di uno dei personaggi del celebre cartoon, con tanto di cappello da cowgirl.

Si avvicina il compleanno di Leone

Leone è un grande fan di Sonic, invece. Proprio questo è stato il tema della sua torta di compleanno, nel 2022. Mentre per il pomeriggio di giochi casalinghi la sorellina ha scelto quindi il costumino da Jessie, lui ha puntato su una tutina gialla e maschera coordinata, che riprende appunto le fattezze di uno dei personaggi del suo cartoon del cuore. I due sembrano davvero degli aspiranti cosplayer.