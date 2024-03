Le scarpe rosse di Dorothy vanno all’asta: quanto vale l’accessorio simbolo del film Il Mago di Oz Che Dorothy sarebbe senza le sue scarpette rosse? Gli appassionati di cinema saranno lieti di sapere che il modello indossato da Judy Garland nel film Il Mago di Oz del 1939 verrà presto messo all’asta: ecco quanto vale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda Il Meraviglioso Mago di Oz, il leggendario romanzo del 1900 firmato da L. Frank Baum? Nel 1939 fu trasformato dal regista Victor Fleming in un film intitolato Il Mago di Oz, la cui protagonista principale fu Judy Garland. Per ricoprire i panni della dolce Dorothy Gale l’attrice indossò le famose scarpette rosse ricoperte di paillettes scintillanti, quelle di cui batteva i tacchi ripetendo l’iconica frase “Nessun posto è bello come casa mia”: che fine hanno fatto le calzature a quasi 90 anni dal successo della pellicola? Tutti gli appassionati del genere saranno lieti di sapere che presto, dopo essere state prima rubate e poi recuperate, verranno messe all’asta: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’accessorio che ha fatto storia.

Quanto valgono le scarpe rosse del film Il Mago di Oz

Che Dorothy sarebbe senza le sue scarpette rosse? Quelle indossate dalla compianta Judy Garland sono diventate letteralmente leggendarie e non solo perché sono furono indossate durante le riprese del film, sono anche finite al centro di una storia molto originale. Solo quattro delle diverse paia di quelle usate sul set sono riuscite a “sopravvivere” al passare del tempo, tre sono conservate all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’altra è di un collezionista privato. Nel 2005 queste ultime hanno attirato le attenzioni dei media mondiali, il motivo? Sono state rubate dal Judy Garland Museum di Grand Rapids, in Minnesota. Recuperate poi in seguito a un’operazione condotta dall’FBI introno al 2018, sono state restituite al loro legittimo proprietario Michael Shaw ed è stato proprio in quell’occasione che sono state valutate per circa 3,5 milioni di dollari.

Film Il Mago di Oz

Dove saranno in mostra le scarpe di Dorothy

Oggi Michael Shaw ha deciso di dare una nuova vita a quelle scarpe iconiche: al termine di un tour internazionale in cui porterà in mostra nei più famosi musei al mondo, le metterà all’asta entro la fine dell’anno. Heritage Auctions, casa d’aste con la quale ha scelto di collaborare, ha rilasciato un comunicato in cui si legge: “Le scarpe color rubino di Dorothy sono l’oggetto di scena più importante della storia di Hollywood. Come disse una volta Ben Mankiewicz, conduttore della MTC, “simboleggiano la speranza” e siamo entusiasti che viaggeranno lungo la strada di mattoni gialli fino al blocco dell’asta verso una nuova casa”. Già soprannominate “The Traveling Shoes”, le scarpette rubino potranno essere ammirate in grandi città come Los Angeles, New York, Londra e Tokyo.

L'abito di Dorothy indossato da Judy Garland