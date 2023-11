Le scarpe più originali dell’anno sono quelle di Julia Roberts ricoperte di frange gioiello Julia Roberts alla proiezione londinese del suo nuovo film ha scelto un look monocromatico con accessorio sparkling: un paio di décolleté con fili di cristalli.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Julia Roberts in Gucci

Si intitola Leave the World Behind il nuovo film con Julia Roberts protagonista, che sbarcherà su Netflix l'8 dicembre. L'attrice intanto ha preso parte alla proiezione londinese della pellicola, basata sul romanzo del 2020 di Rumaan Alam. Per l'occasione ha scelto un tailleur rosa cipria: look troppo formale e noioso? Per niente, visto che ha optato per un paio di shorts e per un paio di scarpe che hanno immediatamente catalizzato l'attenzione, rendendo l'outfit molto più sbarazzino, ma senza perdere di eleganza.

Julia Roberts veste Gucci

Julia Roberts da tempo è molto legata alla Maison Gucci. Già nel lontano 2013 l'attrice aveva aderito a Chime for Change, campagna globale della Casa di moda per raccoglie fondi a sostegno di progetti per le donne. Poi in diverse occasioni importanti ha sfoggiato le creazioni del brand italiano, per esempio il look mannish della prima newyorkese del suo nuovo film Gaslit, lo scorso anno. E a settembre è stata ospite della sfilata del marchio alla Milano Fashion Week, dove ha ammaliato tutti con la sua eleganza semplice ed essenziale. I look dell'attrice sono curati da diverso tempo dalla fedele stylist Elizabeth Stewart. Per lei sceglie solitamente tonalità neutre e delicate, privilegiando i look monocromatici e i tagli sartoriali. La formula è rimasta invariata anche per la serata del 29 novembre, ma tutto il potere dell'outfit è stato dato a un accessorio sparkling.

Julia Roberts in Gucci

Il tocco sparkling nel look dell'attrice

Mercoledì 29 novembre Julia Roberts non poteva mancare alla proiezione londinese del suo nuovo film. Ha indossato un semplice tailleur rosa cipria, ma reinterpretato in chiave moderna: un completo composto da blazer e shorts che fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 di Gucci. Si tratta della prima a firma del nuovo Direttore Creativo della Maison, Sabato De Sarno. Ha aggiunto un top nero, appena visibile sotto alla giacca.

Leggi anche Julia Roberts in frac sul red carpet: incanta Cannes con il look maschile

Scarpe Gucci

Il tocco che rende il tutto più originale è dato dalle scarpe: un pario di abbaglianti décolleté col tacco, anche queste della collezione Primavera/Estate 2024 non ancora in vendita. Sono interamente rivestite di cristalli, frange applicate su raso di seta. Un modello simile lo ha realizzato anche Stella McCartney per la collezione Autunno/Inverno 2023-24. Effetto argentato-metallico anche sulle unghie, mentre per il make-up la 56enne ha fatto come sempre una scelta orientata alla naturalezza, con un trucco estremamente soft.

Julia Roberts indossa gioielli Chopard

Per impreziosire l'outfit ha aggiunto un vistoso gioiello Chopard, un girocollo di diamanti da vera diva. Ma ad abbagliare più di tutto, è stato il suo radioso sorriso, ritenuto il più bello di Hollywood. È chiamato Smile Megawatt, per il particolare allineamento dei denti e la luminosità che emana.