Le Lita di Jeffrey Campbell sono tornate di moda? Perché le scarpe ugly anni 2000 sono il trend dell’autunno Le Lita di Jeffrey Campbell, simbolo dell’adolescenza millennial degli anni Dieci del Duemila, sono tornate e sono di nuovo l’oggetto del desideri. Storia di una scarpa criticata da molti ma amata da tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Un paio di Lita di Jeffrey Campbell

Se siete state adolescenti negli anni dieci del Duemila, la probabilità che abbiate comprato un paio di Jeffrey Campbell è molto alta. Da Lindsay Lohan a Demi Lovato, passando per Vanessa Hudgens, le star che si sono innamorate delle Lita sono tantissime, nonostante i critici di moda le abbiano universalmente stroncate, paragonandole a uno "zoccolo di un cavallo". Questo, però, non ha impedito alle ragazze degli anni dieci di completare il loro stile hippie chic e indie sleaze – fatto di shorts in denim strappati, canottiere a fiori oversize o jeans super skinny – con questi tacchi da 13 cm in legno e un plateau altissimo, decorate con le texture più variegate. Se stavate pensando che le Lita fossero destinate a rimanere uno dei ricordi glamour della vostra adolescenza, bé vi sbagliato. Le Jeffrey Campbell con il tacco in legno stanno tornando di moda.

Ashley Tisdale con un paio di Lita

La storia di Lita, le scarpe amate dalle star

Secondo quanto riporta il Daily Beast, sito di news specializzato in media e pop culture, nel 2013, tre anni dopo il loro lancio, Jeffrey Campbell aveva venduto 160mila paia di stivali in 164 colori diversi. Lo stesso giornale scriveva: "Quando le mettete, queste scarpe sembrano un elefante ai vostri piedi". In effetti si tratta di un modello piuttosto ingombrante e il pubblico, già dieci anni fa, si divideva in chi lo amava e chi lo detestava. Nel decennio di Tumblr, i post delle ragazze indie sleaze, hippie chic riempivano la home (ancora non si chiamava feed) di questo social media con look che spesso venivano ultimati con un paio di Lita. Non a caso è stata Lindsay Lohan a indossare queste scarpe al Coachella, generando una massiccia richiesta in tutto il mondo: le scarpe "brutte" diventavano oggetto del desiderio, simbolo di un'estetica un po' bohémien che tanto aveva conquistato i millennials.

Un paio di Lita in pelle | Foto Zalando

Introdotte per la prima volta nel 2010, le Lita vengono proposte in unica variante, color giallo senape, che è anche diventato il modello probabilmente più diffuso. Le scarpe prendono il nome da Lita Ford, cantante e chitarrista delle The Runways, band al femminile composta da Ford e Joan Jett. Il gruppo non è stato solo una forte fonte d'ispirazione per il movimento rock femminile negli anni a seguire, ma ha rappresentato anche un punto di riferimento estetico simbolo del movimento punk rock.

Un paio di Lita con le borchie

Ora, però, l'indie sleaze è tornato: è tornato il mullet, la vita bassa e perfino i fiocchi un po' coquette. È tornato il Nokia flip e sono tornate anche loro, le Lita con la loro estetica ugly chic (quindi sì, probabilmente potrebbe tornare anche Tumblr). Come ha fatto sapere un rappresentante di Jeffrey Campbell al Guardian, negli ultimi mesi sul sito sono state vendute circa 430 paia di scarpe dalla data del rilancio. E su Vinted e altri siti dedicati alla moda second hand iniziano a proliferare questi stivaletti che pensavamo di aver dimenticato in soffitta.