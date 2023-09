Le Kardashian in argento per il compleanno di Beyoncé: i look coordinati al concerto di Los Angeles In occasione del compleanno di Queen Bey, Kim Kardashian ha sfoggiato un look argentato assieme alla figlia North, la sorella Khloé e la nipote Penelope, colore ufficiale del tour Renassaince.

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra, North West, Kim Kardashian, Penelope Disick e Khloé Kaedashian

Anche Kim Kardashian festeggia il compleanno di Beyoncé, la serata-evento è stato un incontro tra regine, quella del pop e quella dei reality. La fondatrice di Skims si è scatenata alla tappa del tour Renassaince organizzata in occasione dei 42 anni di Queen Bey, assieme alla figlia North West, la nipote Penelope (figlia nata dalla relazione tra la sorella Kourteny e Scott Disick), la sorella Khloé e la madre Kris Jenner. Membro onorario del clan più famoso d'America, ma solo per una sera, anche Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che si è unito alle Kardashian insieme con la fidanzata Lauren Sánchez. Tra il pubblico presenti anche Lizzo, oltre alla neo coppia formata da Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

Kim e Khloé Kardashian

Tutta la famiglia brillava in argento

La richiesta di Beyoncé per i suoi fan era una: presentarsi vestiti in argento, il colore ufficiale della tournée. La cantante aveva invitato il suo pubblico a seguire il dress code grazie a un post condiviso sulla home page del suo sito web e Kim Kardashian, da appassionata di moda quale è, non si è tirata indietro. L'imprenditrice americana ha postato sui social uno scatto pre concerto che la ritrae con la famiglia sfoggiando un look sparkling: un crop top tempestato di cristalli Swarovski su un paio di jeans straight a vita alta strappati sulle ginocchia firmati Balenciaga. La borsa scelta invece era una Small Sicily Handbag decorata da pietre brillanti di Dolce & Gabbana.

La borsa Diesel sfoggiata da North West e Penelope Disick

La figlia North (primogenita di Kim Kardashian e del rapper Kanye West) ha ereditato lo stile dalla madre. Sempre attenta ai suoi look ha già fatto il suo debutto sul front row delle sfilate, per il concerto di Beyoncé ha indossato una T-shirt diesel in lurex argentata con il logo del marchio sul petto abbinata a una gonna lunga dello stesso materiale. Abbinata a lei la cugina Penelope che ha optato però per la famosa canotta del brand. Entrambe le piccole di casa Kardashian hanno poi sfoggiato la borsa del momento, la mini bag a spalla del brand di Otb. Khloé Kardashian invece opta per dei leggins argento e canotta bianca, il tutto arricchito con una body chain. "Stiamo andando a trovare la festeggiata! @Beyoncé", ha scritto Kim Kardashian in una storia di Instagram in cui lei e North cantavano Drunk in Love assieme alle loro compagne di concerto.