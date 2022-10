Le borse di Bottega Veneta ora sono “garantite a vita” (e le riparazioni sono illimitate) La certificazione di garanzia sulle borse Bottega Veneta garantisce una qualità che duri nel tempo e riparazioni illimitate.

A cura di Beatrice Manca

Negli ultimi anni le borse di lusso sono diventate vere e propri beni rifugio in cui investire: il loro valore aumenta nel tempo e alcuni modelli costano di più sui mercati di resell che alla vendita al dettaglio. Se avete in mente di comprare una borsa di Bottega Veneta, sappiate che state facendo un acquisto "per sempre": il brand di lusso ha infatti lanciato un programma di garanzia a vita che comprende riparazioni illimitate.

Il programma di garanzia a vita di Bottega Veneta

Ogni borsa nasce da ore, anzi giorni, di lavoro: per preservare e garantire la qualità artigianale dei suoi prodotti, Bottega Veneta ha annunciato la nascita del Certificate of Craft. Si tratta di un servizio di assistenza unico nel suo genere: non scade mai e chi ne usufruisce può far riparare la propria borsa un numero illimitato di volte. In parole povere, chi compra una delle celebri borse Bottega Veneta godrà di una vera e propria garanzia a vita.

Bottega Veneta Autunno/Inverno 2022–23

Come funziona il Certificate of Craft di Bottega Veneta

Il servizio verrà offerto nelle boutique Bottega Veneta a partire da novembre. Si tratta di un documento fisico associato alla borsa, che ne attesta la garanzia nel tempo. Lo scopo del progetto è duplice: stabilire un rapporto di fiducia con i clienti, garantendo una qualità destinata a durare negli anni, e pensare alla sostenibilità ambientale. L'idea alla base è di uno shopping selezionato: pochi prodotti ma buoni (anzi, ottimi) con una vita lunghissima, da tramandare ai propri figli.

“Bottega Veneta unisce straordinaria artigianalità a design e creatività di pregio – ha spiegato in una nota Leo Rongone, CEO di Bottega Veneta – Il Certificate of Craft nasce dal desiderio di offrire ai nostri clienti un servizio di alto livello per la cura durevole dei loro prodotti”. In questo modo i prodotti verranno usati più a lungo, e riparati anziché sostituiti. Una tutela per le clienti di lusso e per il pianeta, sintetizza il CEO Rongone: "Contiamo i giorni, non le ore, per realizzare i nostri prodotti. Sono pensati per durare per sempre".