Milano Fashion Week 2023, gli eventi di oggi: come vedere la sfilata di Bottega Veneta il 25 febbraio Sabato 25 febbraio è la giornata di Dolce&Gabbana, Bottega Veneta e Missoni che presentano le nuove collezioni alla Milano Fashion Week: tutti gli appuntamenti previsti per oggi.

A cura di Beatrice Manca

Kate Moss sulla passerella di Bottega Veneta

Quarto giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: sabato 25 febbraio è la giornata di Dolce&Gabbana e di Bottega Veneta, sotto la guida del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy. Il fitto calendario inizia con Ferrari e prosegue poi con la nuova collezione Ferragamo disegnata dal designer Maximilian Davis. Nel pomeriggio si prosegue con gli show di MSGM, Bally e Missoni, per poi chiudere con Bottega Veneta e Philipp Plein. E la sera? Si balla con feste e dj set.

Le sfilate di sabato 25 febbraio alla Milano Fashion Week 2023

09:30 Ferrari – via Brera 12

10:30 Ermanno Scervino – via San Paolo 10

11:30 Ferragamo – viale Eginardo 2

13:00 Dolce & Gabbana – viale Piave 24

15:00 MSGM – via Piranesi 14

16:00Bally

17:00 Missoni – piazza Affari 6

18:00 Tokyo James – via Procaccini 4

19:00 Han Kjøbenhavn

20:00 Bottega Veneta

21:00 Philipp Plein – viale Scarampo

Bottega Veneta Autunno/Inverno 2022–23

Dove vedere le sfilate di Bottega Veneta e Missoni

L'invito alle sfilate è merce rara: i brand riservano i posti disponibili ai loro ospiti vip, influencer e testimonial, oltre che a buyers e giornalisti di settore. Anche chi è un addetto ai lavori però può vedere gli show in tempo reale: alcuni brand hanno scelto di aprire le porte al pubblico e Camera Moda trasmette tutti gli show gratuitamente in streaming. La sfilata di Missoni, ad esempio, sarà anche live sul canale Instagram del brand alle 17:00. Bottega Veneta non ha canali social, ma permette di vedere la sfilata sul proprio sito alle 20:00, in diretta.

Missoni Autunno/Inverno 2022–23

Gli eventi e le presentazioni di sabato 25 febbraio 2023

Oltre alle sfilate, l'agenda di sabato 25 prevede anche numerose presentazioni: si parte con Casadei, alle 9 del mattino, per proseguire con Borsalino e Jimmy Choo. Alle 14 è la volta di Aspesi, alle 17 di Des_Phemmes. La sera Dolce&Gabbana ospita un vernissage a Palazzo Reale dal titolo "Ciao Kim", seguito da una cena di gala: la mostra aprirà al pubblico il giorno successivo, ma se vi trovate nei paraggi ci sono buone chance di avvistare la nuova musa del brand, Kim Kardashian. Di notte, invece, si balla all'afterparty organizzato da Philippe Plein in FieraMilanoCity. Non ci sono scuse per rimanere a casa!