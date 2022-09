La borsa più cool dell’autunno è la shopper della libreria (ma firmata Bottega Veneta) Bottega Veneta ha reinventato le classiche tote bag della libreria Strand in versione di lusso (con una lista di libri per riempirle!)

A cura di Beatrice Manca

L'amore per la lettura incontra quello della moda. Avete presente le borse in tela con il logo della vostra libreria preferita, o magari con una citazione letteraria, che fanno tanto radical chic parigina? Ora arrivano in versione griffata: lo stilista Mathieu Blazy, nuovo direttore creativo di Bottega Veneta, ha appena lanciato tre borse tote in pelle che celebrano la libreria Strand di New York, un'istituzione e un punto di riferimento per gli appassionati.

Le borse per i libri di Bottega Veneta per Strand

Il negozio, famoso per avere uno dei più vasti cataloghi al mondo, è praticamente la Mecca dei lettori: alla sua (famosissima) linea di merchandising si affianca ora un accessorio di lusso. Le borse Bottega Veneta per Strand uniscono i famosi intrecci della casa di moda italiana con il logo giallo e rosso della libreria. Dove si comprano? Per ora, solo nel punto di vendita di Soho, a New York, ma dal 15 settembre saranno disponibili anche sul sito.

La campagna di Bottega Veneta per Strand

Lo stilista non si è limitato a disegnare le borse, ha anche stilato una lista di suggerimenti per riempirle: tra i suoi libri del cuore ci sono Beauties of the Common Tool e The Fiber Art di Judith Scott, come ha rivelato in un'intervista a Vogue. Se invece abitate a Milano, fate un salto alla Libreria Bocca, un indirizzo storico della Galleria Vittorio Emanuele II: è il la libreria preferita dello stilista!