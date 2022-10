Le Birkenstock da indossare quando fa freddo: i sabot sono le scarpe di tendenza per l’autunno Clog, slipper e sabot sono le scarpe più comode (e trendy) dell’Autunno/Inverno 2022-23: si infilano come ciabatte ma hanno conquistato star e passerelle.

A cura di Beatrice Manca

Momonì

Gli appassionati le hanno indossate per tutta l'estate, di giorno e di sera, al lavoro e in vacanza. Chi le odia, invece, non vedeva l'ora che arrivasse il freddo per smettere di vederle in giro. Parliamo delle Birkenstock, i sandali che hanno spaccato il mondo della moda: oggi sono un assoluto must have e tornano di tendenza ogni estate. La novità dell'autunno 2022 è che continueremo a indossare le scarpe ortopediche più famose al mondo ma in versione "chiusa" come un sabot e soprattutto calda, grazie alle imbottiture. Guida pratica per indossare (con stile) i sabot e gli zoccoli visti in passerella.

Le Birkenstock Boston lanciano la tendenza

Clog, zoccoli, slipper e sabot hanno avuto un grande ritorno sulle passerelle dell'Autunno/Inverno 2022-23. Calzature diverse per linea e materiali, ma con un elemento in comune: si infilano come ciabatte. La riscoperta della comodità è stata forse l'eredità più importante che ci ha lasciato l'esperienza del lockdown, spianando la strada al loungewear e alle "ciabatte" da indossare anche fuori casa. La rivoluzione stilistica è in gran parte merito delle Birkenstock, e precisamente del modello "Boston", la risposta invernale al famoso sandalo con le fasce "Arizona".

I sabot Boston Birkensotck

In breve tempo, la scarpa ortopedica nata nel 1979 è diventata un feticcio delle star: le ha indossate Ye (al secolo Kanye West) sulla copertina di GQ di aprile e Dior le ha persino portate in passerella nella collezione uomo Autunno/Inverno 2022-23 nella versione "Tokio". Inutile specificare che i negozi sono stati presi d'assalto: perfino il New York Times ha dedicato un lungo articolo al boom delle Boston, che ha generato scene di follia collettiva a SoHo e fenomeni di resell a prezzi da capogiro.

Le Birkenstock Tokio di Dior

Come abbinare i sabot per l'autunno 2022

Insomma: nate come scarpe "hippie", le Boston sono oggi un must have genderless, comodo e caldo. Anche i più scettici si convinceranno a provare gli zoccoli e i sabot dell'Autunno/Inverno 2022-23. Se le Birkenstock proprio non fanno per voi, provate le slipper rasoterra dalla linea pulita, come quelle ormai iconiche firmate Gucci. Momonì firma versioni aperte dei classici mocassini scamosciati, mentre Philosophy di Lorenzo Serafini propone clog foderati in pelo, caldissime anche in pieno inverno.

Hyusto

Il rivestimento interno in ecopelliccia o montone rende i clog invernali caldissimi, una vera coccola per i piedi: si indossano sono i pantaloni ampi o sotto alle gonne al polpaccio, rigorosamente con calzettoni spessi a vista. Gli zoccoli sono perfetti per completare un total look in denim (ed è subito domenica in campagna, ma tanto chic) o con un maxicardigan colorato. I sabot rasoterra in pelle intrecciata, più essenziali, non sfigurano nemmeno sotto blazer e pantaloni dal taglio sartoriale. Il vantaggio? Anche d'inverno potremo permetterci il lusso di "infilare le ciabatte" e uscire.