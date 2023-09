L’armadio da più di 300 mila euro di Meghan Markle agli Invictus Games La duchessa ha sfoggiato abiti e gioielli di gran valore nelle sue giornata a Dusseldorf, ecco i dettagli dei suoi outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Meghan Markle è stata una delle protagoniste indiscusse degli Invictus Games. Come sempre i suoi look sono stati al centro dell'attenzione anche per la varietà di marchi che la duchessa ha scelto di indossare, spaziando da brand low cost come Zara a vestiti firmati Ralph Lauren. Meghan Markle ha sempre dettato legge in fatto di moda, da quando era ancora membro senior della royal family, dal suo abito da sposa firmato Givenchy alle piccole ribellioni di stile scardinavano il rigido protocollo di abbigliamento; ai tempi, però, il suo guardaroba era finanziato dalla corona, ora che la coppia si è allontanata dalla casa reale ci si chiede come paghi il conto che, solo per quella settimana di eventi ammonta a quasi 300 mila sterline, secondo le stime del Daily Mail.

Harry e Meghan Markle agli Invictus Games

Tutti i gioielli di Meghan Markle

Tra gli accessori più costosi ci sono ovviamente i gioielli. Tra questi è spiccato all'attenzione un orologio Cartier Tank Française da 26 mila euro che sembra sia proprio quello appartenuto a Lady Diana. Oltre alla fede nuziale in oro gallese e diamanti da 140 mila sterline, l'ex attrice ha indossato al mignolo un anello con diamante taglio smeraldo di Lorraine Schwartz dal valore di 50 mila sterline, sostituito qualche giorno dopo con uno di Shiffon & Co. da 2200 sterline. Tra i preziosi anche un bracciale di Cartier da 5 mila sterline e un paio di orecchini Moon Spike da 2 mila. I pendenti costosi sono stati alternati ad alcuni più economici, come quelli a semi cerchio di Kimai da 595 euro e quelli decisamente più low cost da 19 sterline di Scout.

Meghan Markle agli Invictus Games

Gli abiti della duchessa

Per quanto riguarda gli outfit Meghan Markle ha spaziato tra brand più svariati, dalle sneaker Hermès da 600 sterline, alle scarpe Chanel in pelle da 864 sterline gli accessori scegli erano sempre griffatissimi. Tacchi vertiginosi firmati Aquazzura e Manolo Blahnik per gli abiti ha quasi sempre optato per brand statunitensi, come il tubino scelto per la serata conclusiva, un vestito che lasciava le spalle scoperte e che giocava con un vedo non vedo composto da tagli e decorazioni.