L’aquila di Giorgio Armani: il significato del logo che ha reso eterno il marchio dello stilista

Nella storia della moda sono pochi i simboli riusciti a incarnare con altrettanta forza l'identità di un marchio come l'aquila di Giorgio Armani. Il logo è sicuramente una parte fondamentale di ogni brand di moda, perché permette al marchio di sviluppare una propria identità, diventare riconoscibile e affermarsi. Nel caso di Armani, il logo non si è solamente affermato, ma è diventato un vero e proprio cult. La sua storia è profondamente legata alla progressione del brand: Armani è stato il primo brand a dividersi in più reparti, ognuno con un logo preciso e sicuramente memorabile. Sono tutti rigorosamente in bianco e nero.

Com'è fatto il logo di Giorgio Armani

Il logo della Casa di moda è un'aquila con le ali aperte e la testa voltata verso destra. La silhouette è tagliata in linee orizzontali e si leggono al centro le lettere G e A, a indicare, ovviamente, Giorgio Armani. Ad oggi, il logo con l'aquila è rimasto solo per l'Emporio Armani, la linea del brand pensata per essere accessibile a un pubblico più ampio, mentre ha subito delle variazioni per gli altri reparti.

Il logo Emporio Armani

Il logo principale del marchio di lusso Giorgio Armani, ad esempio, resta semplice, su front lineare che vede al centro le lettere G e A ravvicinate e unite al centro, posizionate appena sopra la scritta del brand.

Il logo di Giorgio Armani

Per quanto riguarda invece il reparto di abbigliamento street fashion creato nel 1991 appositamente per i giovani under 30, ovvero l'Armani Exchange, il logo risulta lineare e pulito, come ciò che offre il brand. Le lettere A e X sono separate da una sottile e raffinata linea e si trovano sopra al nome del marchio. L'Armani Exchange è stato, infatti, pensato e creato negli USA appositamente per i giovani che, pur volendo vestirsi con stile, ricercavano soprattutto praticità e comodità, risultando eleganti nella vita di tutti i giorni.

Il logo di A | X Armani Echange

Il logo di Armani Privé è, invece, il più semplice di tutti. Non ci sono simboli o disegni particolari: solo le due parole scritte in modo raffinato ed elegante, come ad indicare proprio l'essenza della linea. Nata nel 2005 a Parigi, patria della haute couture, Armani Privé può essere letta come una reinterpretazione personale e più contemporanea del classico stile Armani.

Il logo di Armani privé

Infine, c'è il logo di EA7 di Armani. Il marchio dal 2004 si occupa dell'abbigliamento sportivo e tecnico. Giorgio Armani si era tanto appassionato a questo ambito realizzando completi sportivi indimenticabili, come quello per gli atleti della nazionale italiana, dal calcio al tennis, dal golf al basket. In questo logo pensato per omaggiare lo sport, troviamo il numero 7, per il quale il re della moda si è ispirato all'ex calciatore del Milan, Andriy Shevchenko. Il front riprende quello dell'Emporio, con le linee che dividono il numero 7 e anche l'aquila.

Il logo di EA7 Armani

Il simbolismo dell'aquila e la filosofia di Armani

Qualunque sia il reparto del marchio di Giorgio Armani, in tutti ritorna la protagonista del logo originario: l'aquila. Nel corso della storia ha avuto molteplici connotazioni: nell'antica Grecia era considerata un uccello divino, a Roma veniva usata come insegna militare, ma in ogni caso è sempre stata simbolo di forza e indipendenza. È proprio in questo senso che Giorgio Armani ha deciso di inserire l'aquila nel suo logo: l'aquila è reale, proprio come lui, re Giorgio, ed è libera, nobile, indipendente e forte, esattamente come il lavoro che ha svolto per cinquant'anni.

Emporio Armani e il suo logo

Con le sue virtù, l'aquila è riuscita ad esprimere la regale autorevolezza di un brand che ha sicuramente volato molto in alto fin dai primi anni della sua creazione. L'aquila di Armani non è un semplice logo: è un'icona di aspirazione e identità. E mentre ricordiamo in questi giorni Giorgio Armani, possiamo solo continuare a essere ispirati dalla forza e dall'eleganza dell'aquila del re della moda.