L’allenamento di Elisabetta Gregoraci, il fit look con coordinato aderente e sneaker La show girl è tornata da Napoli dove ha iniziato il suo nuovo progetto televisivo e si dedica a una sessione di training casalingo. Tra squat e affondi scegli un outfit total white e mette in mostra un addome scolpito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci durante l'allenamento

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa dopo la trasferta napoletana. La show girl, infatti, ha trascorso qualche giorno della città partenopea per lavorare al suo nuovo progetto televisivo che la vedrà alla conduzione dello show Mad in Italy in cui affiancherà Gigi e Ross su Rai 2. La presentatrice ha documentato il suo soggiorno sui social, svelando un look nero attillato che ricordava un po' quello di Eva Kant. Pronta a tornare sugli schermi, Elisabetta Gregoraci non ha fornito informazioni ulteriori riguardo al nuovo programma ma dopo questo primo viaggio è tornata a casa, mostrandosi sui social intenta in una sessione di allentamento.

Elisabetta Gregoraci durante l'allenamento

Il look da allentamento di Elisabetta Gregoraci

La show girl ha mostrato ai follower la sua routine di allentamento casalingo, tra squat, addominali e tapis roulant e per fare sport ha scelto di indossare un completo coordinato color panna composto da una maglietta a maniche corte accollata e un paio di leggins abbinati. Elisabetta Gregoraci ha lasciato la pancia scoperta, mettendo in mostra l'addome scolpito poi, a fine training ha posato davanti allo specchio. A chiudere in contrasto questo outfit sportivo un paio di sneaker nere firmate Nike. Chissà se questi esercizi facevano solo parte della sua routine o dovesse rimediare a qualche sgarro dei giorni a Napoli, quando aveva scritto sui social: "Vi posso svelare ancora poco del dietro le quinte … nel frattempo per ambientarmi io vado di pit stop pizza".

Elisabetta Gregoraci durante l'allenamento

Il ritorno alla quotidianità di Elisabetta Gregoraci

Dopo aver trascorso le vacane natalizie in Kenya assieme all'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci è tornata alla vita quotidiana, tra attimi in famiglia e nuovi progetti. La conduttrice ha approfittato del clima freddo per volare nel resort di proprietà di Briatore, che quest'anno ha anche rilevato El Camineto, uno storico locale a Cortina d'Ampezzo.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia: come gemelle coi look coordinati a fantasia

Elisabetta Gregoraci durante l'allenamento