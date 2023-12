Lady Diana, all’asta la blusa del fidanzamento con Carlo: quanto vale la camicia con collo a gorgiera Ricordate la camicia con collo a gorgiera che Diana indossò durante il fidanzamento con Carlo? Tra qualche giorno verrà battuta all’asta: ecco qual è il suo valore stimato.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana ha perso la vita più di 25 anni in quel tragico incidente nel tunnel di Parigi ormai passato alla storia ma, nonostante ciò, continua a essere amatissima in tutto il mondo. È stata la prima a ribellarsi davvero alle rigide regole reali, una principessa anti-convenzionale sempre pronta a sostenere gli altri con la sua gentilezza, nonché un'indiscussa icona di stile capace di influenzare addirittura le mode contemporanee. Oggi si torna a parlare di lei e il motivo è molto semplice: presto verrà battuta all'asta la blusa che indossava durante il fidanzamento ufficiale con l'allora principe Carlo. Cosa bisogna fare per "accaparrarsi" questo pezzo di storia della moda?

La camicia di Lady Diana messa all'asta

Ricordate la blusa indossata da Lady Diana durante il fidanzamento con Carlo? Si tratta di una camicetta di crêpe rosa firmata da David ed Elizabeth Emanuel, gli stessi stilisti che realizzarono poi il suo abito da sposa, che in quell'occasione per lei pensarono a un modello in pieno stile anni '80 con un appariscente colletto a gorgiera decorato con un fiocco. La principessa abbinò la blusa a un adorabile tailleur verde smeraldo, dando l'ennesima prova di essere un'icona fashion. Ora tutti coloro che vogliono avere tra le mani quel capo potranno realizzare i loro desideri: dal 14 al 17 dicembre verrà messo all'asta alla Julien's Auctions And TCM Present: Hollywood Legends a Beverly Hills e online su JuliensLive.com.

Diana con la blusa di David ed Elizabeth Emanuel

Quanto vale la blusa di Diana

Dopo essere stata esposta nel 2017 alla mostra Diana: Her Fashion Story, evento organizzato per celebrare il ventennale della sua morte, ora la famosa blusa va all'asta. Il suo valore? Stando alle stime, la cifra oscilla tra i 73.000 e i 91.000 euro, anche se molto probabilmente il prezzo aumenterà, visto che i collezionisti appassionati di memorabilia e abiti appartenuti a Diana sono disposti a tutto. Durante l'asta verrà messo in vendita anche un altro abito appartenuto alla compianta principessa, per la precisione quello in velluto trapuntato che indossò a Firenze durante il Royal Tour in Italia del 1985. Insomma, Diana vive ancora nei ricordi dei suoi fan e di sicuro detterà ancora a lungo "legge" in fatto di stile.

Il look iconico di Diana